В Польше 44,8% участников опроса считают, что угроза со стороны России для страны остается на том же уровне. Еще 31,1% респондентов заявили о ее росте, свидетельствуют результаты исследования IBRiS для газеты Rzeczpospolita, о котором сообщает Interia.

Как поляки оценивают риск

В целом 75,9% опрошенных не считают, что угроза со стороны России уменьшается: к этой группе относятся те, кто говорит о неизменном или более высоком уровне опасности. В то же время 8,8% респондентов указали на снижение риска российского нападения, а 12,6% заявили, что вообще не видят такой угрозы. Еще 2,6% участников не смогли определиться с ответом.

Женщины чаще мужчин оценивали угрозу как растущую или неизменную: 80,4% против 71,4%. При этом 17,2% мужчин отрицали ее существование, тогда как среди женщин так ответили 8%.

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Различия между избирателями

Восприятие рисков существенно различается в зависимости от политических симпатий. Среди избирателей правящей коалиции 61,6% заявили о росте угрозы со стороны России, а 28,4% назвали ее уровень неизменным. Лишь 1,6% в этой группе увидели снижение опасности, тогда как 5,3% не считают, что угроза существует.

Среди сторонников оппозиции 48,4% считают уровень угрозы стабильным, 18,1% говорят о его снижении, а 18,6% не видят угрозы. О ее росте заявили 12,7% опрошенных в этой группе. В большинстве возрастных категорий более 70% респондентов говорят о неизменной или более высокой угрозе. Исключением стала группа в возрасте от 40 до 49 лет, где 46,3% опрошенных заявили о ее снижении или полностью отрицали ее существование.

Опрос провели 16 и 17 октября на общенациональной выборке из 1068 человек. Президент Кароль Навроцкий в одном из октябрьских интервью Rzeczpospolita заявлял, что, по его оценке, основанной на отчетах НАТО и контактах с союзниками, уровень российской угрозы существенно не изменился в течение последних шести месяцев. Он также призвал политиков не нагнетать страх.

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