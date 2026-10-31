Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji opublikowała ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu masowym atakiem terrorystycznym na terenie Moskwy.

Według doniesień potencjalnym celem może być muzeum-rezerwat „Carycyno”.

Obywatelom amerykańskim zalecono:

Nie odwiedzać muzeum-rezerwatu „Carycyno”.

Trzymać się z dala od tej okolicy i unikać miejsc, w których gromadzą się tłumy ludzi.

Śledzenie doniesień lokalnych mediów i zachowanie czujności.

Dbać o naładowane telefony i mieć przy sobie dokumenty.

Podano również, że amerykańska placówka dyplomatyczna koordynuje działania z rosyjskimi władzami.

Podobne ostrzeżenie Stany Zjednoczone opublikowały również przed zamachem w sali koncertowej „Crocus City Hall” w marcu 2024 roku. Wówczas strona amerykańska z wyprzedzeniem przekazała Rosji informacje o zagrożeniu atakiem na imprezy masowe, w szczególności koncerty.

Źródło: komunikat ambasady USA

W Rosji skazany na dożywocie w sprawie zamachu w „Krokus City Hall” zmarł w areszcie śledczym.

Drugi Zachodni Okręgowy Sąd Wojskowy Rosji ogłosił wyrok w sprawie zamachu terrorystycznego w podmoskowskim centrum handlowym „Krokus City Hall”.

Przypomnijmy, że w rocznicę zamachu w „Krokusie” Rosja oskarżyła o jego zorganizowanie „nieprzyjazny kraj”.

Czytaj nas na