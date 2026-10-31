Ambasada Stanów Zjednoczonych ostrzegła przed masowym zamachem terrorystycznym w Moskwie
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji opublikowała ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu masowym atakiem terrorystycznym na terenie Moskwy.
Według doniesień potencjalnym celem może być muzeum-rezerwat „Carycyno”.
Obywatelom amerykańskim zalecono:
Nie odwiedzać muzeum-rezerwatu „Carycyno”.
Trzymać się z dala od tej okolicy i unikać miejsc, w których gromadzą się tłumy ludzi.
Śledzenie doniesień lokalnych mediów i zachowanie czujności.
Dbać o naładowane telefony i mieć przy sobie dokumenty.
Podano również, że amerykańska placówka dyplomatyczna koordynuje działania z rosyjskimi władzami.
Podobne ostrzeżenie Stany Zjednoczone opublikowały również przed zamachem w sali koncertowej „Crocus City Hall” w marcu 2024 roku. Wówczas strona amerykańska z wyprzedzeniem przekazała Rosji informacje o zagrożeniu atakiem na imprezy masowe, w szczególności koncerty.
Źródło: komunikat ambasady USA
W Rosji skazany na dożywocie w sprawie zamachu w „Krokus City Hall” zmarł w areszcie śledczym.
Drugi Zachodni Okręgowy Sąd Wojskowy Rosji ogłosił wyrok w sprawie zamachu terrorystycznego w podmoskowskim centrum handlowym „Krokus City Hall”.
Przypomnijmy, że w rocznicę zamachu w „Krokusie” Rosja oskarżyła o jego zorganizowanie „nieprzyjazny kraj”.