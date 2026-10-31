Посольство США предупредило о массовом теракте в Москве

Посольство США в России опубликовало предупреждение о возможной угрозе массового теракта на территории Москвы.

По имеющимся данным, потенциальной целью может стать музей-заповедник «Царицино».

Американским гражданам рекомендовали:

Не посещать музей-заповедник «Царицино».

Держаться подальше от этого района и избегать мест массового скопления людей.

Следить за сообщениями местных СМИ и сохранять бдительность.

Держать телефоны заряженными и иметь при себе документы.

Также сообщается, что американское дипломатическое представительство координирует меры реагирования с российскими властями.

Подобное предупреждение США публиковали и перед терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Тогда американская сторона заранее передала России информацию об угрозе нападения на массовые мероприятия, в частности концерты.

Источник: сообщение посольства США

В России осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» скончался в следственном изоляторе.

Второй западный окружной военный суд России огласил приговор по делу о теракте в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл».

Напомним, РФ в годовщину теракта в «Крокусе» обвинила в его организации «недружественную страну».

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