Посольство США предупредило о массовом теракте в Москве
Посольство США в России опубликовало предупреждение о возможной угрозе массового теракта на территории Москвы.
По имеющимся данным, потенциальной целью может стать музей-заповедник «Царицино».
Американским гражданам рекомендовали:
Не посещать музей-заповедник «Царицино».
Держаться подальше от этого района и избегать мест массового скопления людей.
Следить за сообщениями местных СМИ и сохранять бдительность.
Держать телефоны заряженными и иметь при себе документы.
Также сообщается, что американское дипломатическое представительство координирует меры реагирования с российскими властями.
Подобное предупреждение США публиковали и перед терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Тогда американская сторона заранее передала России информацию об угрозе нападения на массовые мероприятия, в частности концерты.
Источник: сообщение посольства США
В России осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» скончался в следственном изоляторе.
Второй западный окружной военный суд России огласил приговор по делу о теракте в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл».
Напомним, РФ в годовщину теракта в «Крокусе» обвинила в его организации «недружественную страну».