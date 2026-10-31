Посольство США попередило про масовий теракт в Москві

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Посольство США в Росії оприлюднило попередження про можливу загрозу масового теракту на території Москви.

За повідомленнями, потенційною ціллю може бути музей-заповідник «Царицино».

Американським громадянам рекомендували:

Не відвідувати музей-заповідник «Царицино».

Триматися подалі від району та уникати місць масового скупчення людей.

Стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ та зберігати пильність.

Тримати телефони зарядженими та мати при собі документи.

Також повідомляється, що американське дипломатичне представництво координує заходи реагування з російською владою.

Подібне попередження США публікували й перед терактом у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у березні 2024 року. Тоді американська сторона заздалегідь передала Росії інформацію про загрозу нападу на масові заходи, зокрема концерти.

Джерело: повідомлення посольства США

У росії засуджений до довічного ув’язнення у справі про теракт у «Крокус Сіті Холі» помер у слідчому ізоляторі.

Другий західний окружний військовий суд Росії оголосив вирок у справі про теракт у підмосковному торговельному центрі «Крокус Сіті Холл».

Нагадаємо, рф в річницю теракту у «Крокусі» звинуватила в його організації «недружню країну».

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