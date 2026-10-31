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Посольство США попередило про масовий теракт в Москві

UA NEWS 31 Жовтня 2026 16:45
Посольство США попередило про масовий теракт в Москві
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Посольство США в Росії оприлюднило попередження про можливу загрозу масового теракту на території Москви

За повідомленнями, потенційною ціллю може бути музей-заповідник «Царицино».

 Американським громадянам рекомендували:

  • Не відвідувати музей-заповідник «Царицино».

  • Триматися подалі від району та уникати місць масового скупчення людей.

  • Стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ та зберігати пильність.

  • Тримати телефони зарядженими та мати при собі документи.

Також повідомляється, що американське дипломатичне представництво координує заходи реагування з російською владою.

Подібне попередження США публікували й перед терактом у концертному залі «Крокус Сіті Холл» у березні 2024 року. Тоді американська сторона заздалегідь передала Росії інформацію про загрозу нападу на масові заходи, зокрема концерти.

Джерело: повідомлення посольства США

У росії засуджений до довічного ув’язнення у справі про теракт у «Крокус Сіті Холі» помер у слідчому ізоляторі.

Другий західний окружний військовий суд Росії оголосив вирок у справі про теракт у підмосковному торговельному центрі «Крокус Сіті Холл».

Нагадаємо, рф в річницю теракту у «Крокусі» звинуватила в його організації «недружню країну».

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