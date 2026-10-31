W sobotę w 65 akcjach protestacyjnych we Francji uczestniczyło około 15 tys. osób. Według stanu na godz. 14:00 czasu lokalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o 27 zatrzymaniach, podaje Anadolu Agency.

Sytuację określono jako ogólnie spokojną

Francuskie MSW scharakteryzowało sytuację w kraju jako „ogólnie spokojną, bez znaczących incydentów”. Stacja BFMTV poinformowała, że ocena ta różniła się od sytuacji podczas poprzednich sobotnich protestów.

Sobota była trzecim dniem mobilizacji społecznej we Francji w ciągu ostatnich trzech tygodni. Władze wcześniej oceniały ten dzień jako obarczony wysokim ryzykiem, ze względu na Halloween, które przypadło na 31 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Udział i liczba zatrzymań spadły

Według danych MSW wskaźniki uczestnictwa były niższe niż w poprzednich dniach protestów. 24 października resort informował o 37 tys. uczestników w 108 akcjach, a 17 października — o 67 tys. osób w 198 akcjach.

Liczba zatrzymań również znacząco spadła: o tej samej porze 24 października odnotowano 217 zatrzymań. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że środki bezpieczeństwa odpowiadały sytuacji, a policja będzie działać z maksymalną stanowczością wobec osób odpowiedzialnych za przemoc lub uszkodzenie mienia.

Czytaj nas na