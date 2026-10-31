Во Франции в субботу в 65 протестных акциях приняли участие около 15 тысяч человек. По состоянию на 14:00 по местному времени Министерство внутренних дел сообщило о 27 задержаниях, передает Anadolu Agency.

Ситуацию назвали в целом спокойной

Французское МВД охарактеризовало ситуацию по стране как «в целом спокойную, без заметных инцидентов». Телеканал BFMTV сообщил, что эта оценка отличалась от ситуации во время предыдущих субботних протестов.

Суббота стала третьим днем социальной мобилизации во Франции за последние три недели. Власти заранее оценивали этот день как связанный с высоким риском, учитывая Хэллоуин, который пришелся на 31 октября.

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Участие и число задержаний снизились

По данным МВД, показатели участия были ниже, чем в предыдущие дни протестов. 24 октября ведомство сообщало о 37 тысячах участников в 108 акциях, а 17 октября — о 67 тысячах человек в 198 акциях.

Число задержаний также существенно снизилось: по состоянию на то же время 24 октября было зафиксировано 217 задержаний. Министерство внутренних дел заявило, что меры безопасности соответствовали ситуации, а полиция будет действовать с максимальной строгостью в отношении лиц, ответственных за насилие или повреждение имущества.

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