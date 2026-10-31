Amerykański sąd apelacyjny wstrzymał wcześniejsze orzeczenie sędziego federalnego, które zobowiązywało stan Idaho do dopuszczania wyjątków od zakazu aborcji, jeśli lekarz uznał zabieg za konieczny dla ochrony zdrowia pacjentki. Decyzję podjął skład Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu większością dwóch do jednego głosu, informuje The Hill.

Stanowisko sądu apelacyjnego

Sąd uznał, że lekarz Stacey Seyb, który zakwestionował ustawę stanową, prawdopodobnie nie zdoła uzyskać uznania konstytucyjnego prawa do aborcji w celu zachowania zdrowia pacjentki. Wstrzymanie dotyczy 81-stronicowego orzeczenia sędziego sądu okręgowego Lynna Winmilla, wydanego w sierpniu.

Winmill później zawęził zakres swojego orzeczenia: zakazał stosowania ustawy stanowej wyłącznie wobec powoda, Stacey’a Seyba. Większość w sprawie utworzyli sędziowie Kim Wardlaw i Consuelo Callahan. Wardlaw w odrębnej opinii stwierdziła, że sąd apelacyjny jest zobowiązany przestrzegać orzeczeń Sądu Najwyższego USA, i zgodziła się, że pozwani mają prawdopodobne szanse na powodzenie w sprawie.

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Różnice zdań między sędziami

Sędzia Marsha Berzon nie zgodziła się z decyzją większości. Jej zdaniem orzeczenie Sądu Najwyższego USA z 2022 roku w sprawie Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization dotyczyło wyłącznie aborcji na życzenie. Ostrzegła, że w wyniku tej decyzji niektóre kobiety mogą zostać zobowiązane do kontynuowania ciąży mimo poważnego i nieodwracalnego ryzyka dla zdrowia.

Kontekst zakazu

W sprawie Dobbs Sąd Najwyższy USA orzekł, że Konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, uchylając precedens Roe v. Wade z 1973 roku. Następnie Idaho i 12 innych stanów wprowadziły niemal całkowite zakazy aborcji. Według Centrum Praw Reprodukcyjnych aborcje są ograniczone w kolejnych dziewięciu stanach.

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