Апелляционный суд США приостановил действие предыдущего решения федерального судьи, обязывавшего штат Айдахо разрешать исключения из запрета на аборты, если врач считал процедуру необходимой для защиты здоровья пациентки. Решение приняла коллегия Апелляционного суда США девятого округа большинством в два голоса против одного, сообщает The Hill.

Позиция апелляционного суда

Суд пришел к выводу, что врач Стейси Сейб, оспоривший закон штата, вероятно, не сможет добиться признания конституционного права на аборт для сохранения здоровья пациентки. Приостановление касается 81-страничного решения окружного судьи Линна Уинмилла, принятого в августе.

Позднее Уинмилл сузил действие своего решения: он запретил применять закон штата только в отношении истца Стейси Сейба. Большинство по делу составили судьи Ким Уордлоу и Консуэло Каллахан. Уордлоу в отдельном мнении отметила, что апелляционный суд обязан следовать решениям Верховного суда США, и согласилась, что у ответчиков есть вероятные шансы на успех в деле.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разногласия между судьями

Судья Марша Берзон не согласилась с решением большинства. По ее мнению, постановление Верховного суда США 2022 года по делу Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization касалось только абортов по желанию. Она предупредила, что из-за этого решения некоторых женщин могут обязать продолжать беременность при серьезном и необратимом риске для здоровья.

Контекст запрета

В деле Dobbs Верховный суд США постановил, что Конституция не гарантирует права на аборт, отменив прецедент Roe v. Wade 1973 года. После этого Айдахо и еще 12 штатов ввели почти полные запреты на аборты. По данным Центра репродуктивных прав, еще в девяти штатах аборты ограничены.

Читай нас в