Президент США Дональд Трамп отменил запланированные на выходные предвыборные митинги в городах Салина в штате Канзас и Дубьюк в штате Айова. Вместо этого он планирует звонить на агитационные мероприятия Республиканской партии в разных штатах в преддверии промежуточных выборов, сообщает Jerusalem Post.

Отмененные мероприятия

Митинг в Салине был назначен на субботу, а мероприятие в Дубьюке — на воскресенье. Трамп заявил журналистам, что не чувствует необходимости ехать в Канзас. Там сенатор-республиканец Роджер Маршалл участвует в конкурентной гонке с кандидатом от Демократической партии Адамом Гамильтоном.

Позже Республиканский национальный комитет сообщил об отмене и митинга в Айове, где проходят несколько конкурентных гонок в Палату представителей. Трамп заявил, что ожидает сильного результата республиканцев в день голосования.

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Телефонные обращения и поездки

Связанная с Трампом группа по финансированию кампании MAGA Inc заявила, что организует серию телефонных митингов с участием президента как минимум в 19 штатах, в том числе в Канзасе и Айове. В то же время ожидается, что Трамп до выборов посетит еще несколько штатов, среди них — Флориду, где мероприятие запланировано на пятницу.

С 1 октября Трамп провел 25 митингов в 19 штатах, преимущественно выступая в поддержку своей партии в сельских районах штатов, склоняющихся к Республиканской партии. Промежуточные выборы во вторник определят, сохранят ли республиканцы узкое большинство в Сенате и Палате представителей США.

Во время выступления в Миссисипи в понедельник Трамп, голос которого звучал хрипло, сказал, что человеческие голосовые связки не созданы для ежедневных митингов. В четверг после мероприятия в Южной Каролине он заявил журналистам, что чувствует себя «идеально».

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