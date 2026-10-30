美国公布了此前保密的FBI材料，涉及对与为托管巴勒斯坦犹太社群及新成立的以色列国收集情报和供应武器有关网络的调查，时间跨度为20世纪40年代至50年代。Institute for Research: Middle Eastern Policy在根据信息自由法提出请求后，于10月21日公布了该档案，《耶路撒冷邮报》报道。

这些材料是FBI关于以色列情报机构的ISINT反情报档案的一部分。根据公布的文件，该局至少自1949年7月起便开展调查。文件包含监视记录、涉嫌违反武器出口规定的情况、与以色列代表的接触，以及在以色列宣布独立前就已出现的网络活动。

武器供应调查

其中一宗事件涉及藏在标注为“二手设备”木箱中的货物。在装船过程中，一个木箱掉落并摔破，随后发现标有美国陆军工兵部队爆炸物标识的容器。1948年1月15日，FBI宣布逮捕四名嫌疑人——菲利普·阿尔珀、摩西·沃尔夫森、杰克·多夫曼和约瑟夫·萨格尔。他们被控在出口文件中就货物内容填写虚假信息。

这一事件发生在哈里·杜鲁门总统政府于1947年12月对向托管巴勒斯坦及邻国出口武器实施限制之后。华盛顿支持联合国关于分割巴勒斯坦的计划，但这种支持并未赋予个人规避出口限制的权利。

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文件还提到阿尔·施维默，他参与创建以色列空军，后来创办了Israel Aerospace Industries。1950年，他在美国被认定犯有共谋违反《中立法》和出口管制法律罪，并被罚款1万美元。2001年，比尔·克林顿总统赦免了施维默。

提及ADL和AIPAC创始人

部分材料涉及与反诽谤联盟有关联的人士获取关于阿拉伯国家联盟在纽约活动的文件。根据FBI备忘录，这些材料的76页经由中间人转交给美国官员，随后落入该局手中。同时，这些记录本身并不能证明ADL从事间谍活动或按照以色列政府的指示行事。该组织否认从事非法活动。

文件中还出现了以赛亚·利奥·凯嫩，他后来创立了美国以色列公共事务委员会AIPAC。文件表明，他与以色列驻联合国代表团有关联，并且此前曾根据美国《外国代理人登记法》（FARA）登记为外国委托人的代表。同时，这并不表明现今的AIPAC按照以色列政府的指示行事，或必须登记为外国代理人。AIPAC表示，它是一个不受以色列政府资助或控制的美国组织。

部分公布材料仍经过删节。文件未能确定FBI在1946年至1947年间试图通过布鲁克林一处私人住宅内的短波无线电接收机监听的通信内容。文件中提到的并非所有人都涉嫌违法，FBI核查的每一项怀疑也并非都以刑事指控或定罪告终。

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