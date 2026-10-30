W Stanach Zjednoczonych ujawniono wcześniej utajnione materiały FBI dotyczące śledztw w sprawie sieci powiązanych ze zbieraniem danych wywiadowczych i dostawami broni dla społeczności żydowskiej w Palestynie Mandatowej oraz nowo powstałego państwa Izrael w latach 40. i 50. XX wieku. Archiwum 21 października opublikował Institute for Research: Middle Eastern Policy po wnioskach złożonych na podstawie amerykańskiej ustawy o wolności informacji, informuje Jerusalem Post.

Materiały są częścią kontrwywiadowczej teczki FBI ISINT poświęconej izraelskim służbom specjalnym. Zgodnie z ujawnionymi dokumentami biuro prowadziło śledztwo co najmniej od lipca 1949 roku. Akta zawierają zapisy obserwacji, podejrzenia naruszenia zasad eksportu uzbrojenia, kontakty z izraelskimi przedstawicielami oraz działalność sieci, które powstały jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości przez Izrael.

Śledztwo w sprawie dostaw broni

Jeden z epizodów dotyczył ładunku ukrytego w skrzyniach oznaczonych jako „używany sprzęt”. Podczas załadunku na statek jedna skrzynia spadła i rozbiła się, po czym odkryto pojemniki oznaczone jako materiały wybuchowe Korpusu Inżynieryjnego Armii USA. 15 stycznia 1948 roku FBI ogłosiło aresztowanie czterech podejrzanych — Philipa Alpera, Mosesa Wolfsona, Jacka Dorfmana i Josepha Sagera. Zarzucono im podanie fałszywych informacji o zawartości ładunku w dokumentach eksportowych.

Epizod miał miejsce po tym, jak administracja prezydenta Harry’ego Trumana wprowadziła w grudniu 1947 roku ograniczenia eksportu broni do Palestyny Mandatowej i krajów sąsiednich. Waszyngton popierał plan ONZ dotyczący podziału Palestyny, jednak to poparcie nie dawało osobom prywatnym prawa do obchodzenia ograniczeń eksportowych.

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W dokumentach wspomniano również Ala Schwimmera, który uczestniczył w tworzeniu izraelskich sił powietrznych, a później założył Israel Aerospace Industries. W 1950 roku uznano go w USA za winnego spisku mającego na celu naruszenie ustawy o neutralności i przepisów o kontroli eksportu oraz ukarano grzywną w wysokości 10 tys. dolarów. W 2001 roku prezydent Bill Clinton ułaskawił Schwimmera.

Wzmianki o ADL i założycielu AIPAC

Część materiałów dotyczy pozyskania przez osoby powiązane z Anti-Defamation League dokumentów dotyczących działalności Ligi Państw Arabskich w Nowym Jorku. Zgodnie z memorandum FBI 76 stron tych materiałów przekazano amerykańskim urzędnikom za pośrednictwem pośredników, a następnie trafiły one do biura. Jednocześnie same zapisy nie dowodzą, że ADL zajmowała się szpiegostwem lub działała na polecenie rządu Izraela. Organizacja zaprzeczała prowadzeniu nielegalnej działalności.

W aktach figuruje również Isaiah Leo Kenen, który później założył Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych AIPAC. Dokumenty wskazują, że był on związany z izraelską delegacją przy ONZ i wcześniej zarejestrował się jako przedstawiciel zagranicznego mocodawcy zgodnie z amerykańską ustawą FARA. Jednocześnie nie świadczy to o tym, że obecny AIPAC działa na polecenie rządu Izraela lub musi rejestrować się jako zagraniczny agent. AIPAC oświadcza, że jest amerykańską organizacją, która nie jest finansowana ani kontrolowana przez rząd Izraela.

Część ujawnionych materiałów pozostaje zredagowana. Dokumenty nie ustalają treści komunikacji, którą FBI próbowało śledzić za pomocą odbiornika radiowego krótkofalowego w prywatnym domu na Brooklynie w latach 1946–1947. Nie wszystkie osoby wymienione w aktach były podejrzewane o naruszenia prawa, a nie każde podejrzenie badane przez FBI zakończyło się zarzutami karnymi lub wyrokiem.

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