В США опубликовали ранее засекреченные материалы ФБР о расследованиях сетей, связанных со сбором разведданных и поставками оружия для еврейской общины подмандатной Палестины и вновь созданного государства Израиль в 1940–1950-х годах. Архив 21 октября опубликовал Institute for Research: Middle Eastern Policy после запросов по Закону США о свободе информации, сообщает Jerusalem Post.

Материалы являются частью контрразведывательного досье ФБР ISINT, посвященного израильским спецслужбам. Согласно опубликованным документам, бюро вело расследование по меньшей мере с июля 1949 года. В файлах содержатся записи наблюдения, подозрения в нарушении правил экспорта вооружений, контакты с израильскими представителями и деятельность сетей, возникших еще до провозглашения независимости Израиля.

Расследование поставок оружия

Один из эпизодов касался груза, скрытого в ящиках с маркировкой «бывшее в употреблении оборудование». Во время погрузки на судно один ящик упал и разбился, после чего были обнаружены контейнеры с обозначением взрывчатых веществ Инженерного корпуса армии США. 15 января 1948 года ФБР объявило об аресте четырех подозреваемых — Филипа Алпера, Мозеса Вулфсона, Джека Дорфмана и Джозефа Сагера. Их обвинили во внесении ложных сведений о содержимом груза в экспортные документы.

Эпизод произошел после того, как администрация президента Гарри Трумэна в декабре 1947 года ввела ограничения на экспорт оружия в подмандатную Палестину и соседние страны. Вашингтон поддерживал план ООН по разделу Палестины, однако эта поддержка не давала частным лицам права обходить экспортные ограничения.

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В документах также упомянут Ал Швиммер, участвовавший в создании израильских ВВС и позднее основавший Israel Aerospace Industries. В 1950 году его признали в США виновным в сговоре с целью нарушения Закона о нейтралитете и законов об экспортном контроле и оштрафовали на 10 тысяч долларов. В 2001 году президент Билл Клинтон помиловал Швиммера.

Упоминания ADL и основателя AIPAC

Отдельные материалы касаются получения лицами, связанными с Anti-Defamation League, документов о деятельности Лиги арабских государств в Нью-Йорке. Согласно меморандуму ФБР, 76 страниц этих материалов через посредников передали американским должностным лицам, а затем они попали в бюро. В то же время сами записи не доказывают, что ADL занималась шпионажем или действовала по указаниям правительства Израиля. Организация отрицала незаконную деятельность.

В файлах также фигурирует Исайя Лео Кенен, который позднее основал Американский израильский комитет по общественным связям AIPAC. Документы указывают, что он был связан с израильской делегацией в ООН и ранее регистрировался представителем иностранного принципала в соответствии с американским законом FARA. В то же время это не свидетельствует, что нынешний AIPAC действует по указаниям израильского правительства или должен регистрироваться в качестве иностранного агента. AIPAC заявляет, что является американской организацией, которая не финансируется и не контролируется правительством Израиля.

Часть опубликованных материалов остается отредактированной. В документах не установлено содержание коммуникаций, которые ФБР пыталось отслеживать через коротковолновый радиоприемник в частном доме в Бруклине в 1946–1947 годах. Не все упомянутые в файлах лица подозревались в правонарушениях, и не каждая проверенная ФБР подозрительная информация завершилась уголовными обвинениями или приговором.

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