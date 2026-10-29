Украина в Совете Безопасности ООН призвала ужесточить санкции против теневого флота РФ

Государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич в ходе заседания Совета Безопасности ООН призвал вводить, сохранять и ужесточать целевые санкции против российского теневого флота. Ограничения должны касаться лиц, компаний и судов, причастных к обходу санкций в отношении российской нефти и вывозу похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Он также подчеркнул необходимость усиления международного мониторинга и обмена информацией для обеспечения безопасности судоходства.

Чиновник подчеркнул, что РФ продолжает целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и коммерческие суда в Черном море ракетами и дронами. С начала полномасштабного вторжения повреждено более 1600 объектов портов и более 260 гражданских судов, а пострадало более 330 гражданских лиц. Масштабы атак существенно возросли: в течение всего 2025 года было зафиксировано 25 атак, тогда как в июне — сентябре 2026 года — более 95.

Карасевич подчеркнул, что блокирование украинского морского экспорта ставит под угрозу продовольственную безопасность 400 миллионов человек в мире, и призвал привлечь Москву к ответственности за атаки и экологический ущерб. В то же время он отметил, что современные технологии, в частности искусственный интеллект и спутниковые снимки, должны способствовать выявлению угроз и защите гражданских судов.

Источник: Укринформ.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа разрешает инвесторам начать процедуру покупки и переоборудования нефтяных танкеров теневого флота, находящихся под санкциями, для дальнейшей перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

В России — государстве-агрессоре — группа танкеров, находящихся под санкциями, в июле застряла во льдах вблизи пролива Вилкицкого на Северном морском пути в Китай. Суда стали на якорь примерно в 1300 километрах к северу от Полярного круга.

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