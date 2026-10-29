Na konferencji ONZ dotyczącej bioróżnorodności COP17 w Erywaniu w Armenii dyplomaci oskarżyli Argentynę, Rosję — państwo-agresora — Arabię Saudyjską oraz, w mniejszym stopniu, Brazylię o próby osłabienia roli ocen naukowych w międzynarodowej polityce środowiskowej. Poinformował o tym Buenos Aires Times, powołując się na agencję AFP.

Spór o raporty IPBES

Według dyplomatów kraje te sprzeciwiały się zatwierdzeniu ocen naukowych dotyczących związku między utratą bioróżnorodności, zmianą klimatu i czynnikami gospodarczymi przyczyniającymi się do obu kryzysów. Przedmiotem sporu były dwa raporty wspieranej przez ONZ Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych.

Prawie 200 krajów na COP17 dyskutuje, w jaki sposób wnioski z tych raportów powinny wpływać na międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony przyrody. Przedstawiciel francuskiego rządu, który ze względu na trwające negocjacje chciał pozostać anonimowy, powiedział AFP, że sytuacja przypomina niedawne spory w Międzyrządowym Zespole ds. Zmian Klimatu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia uczestników negocjacji

Inny negocjator z kraju rozwiniętego również wskazał Argentynę, Rosję, Arabię Saudyjską oraz częściowo Brazylię jako kluczowych uczestników sprzeciwu. Twierdził, że państwa te próbują osłabić sformułowania w raportach IPBES, nie zatwierdzać ich lub wykorzystywać je jako kartę przetargową w innych punktach negocjacji.

Naukowcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego uczestniczący w COP17 opublikowali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili zaniepokojenie przebiegiem negocjacji. Krytyka padła dzień po tym, jak Argentyna zagłosowała w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przeciwko rezolucji potępiającej amerykańskie embargo wobec Kuby. Szef argentyńskiej dyplomacji Pablo Quirno wyjaśnił tę decyzję, jak powiedział, brakiem wolności i demokracji na Kubie.

Czytaj nas na