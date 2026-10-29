在亚美尼亚埃里温举行的联合国生物多样性大会COP17上，外交官指责阿根廷、俄罗斯——侵略国——沙特阿拉伯，以及较小程度上的巴西，试图削弱科学评估在国际环境政策中的作用。据《布宜诺斯艾利斯时报》援引法新社报道。

围绕IPBES报告的争议

外交官表示，这些国家反对批准有关生物多样性丧失、气候变化与促成这两场危机的经济因素之间联系的科学评估。争议的焦点是由联合国支持的政府间生物多样性和生态系统服务科学政策平台的两份报告。

COP17上近200个国家正在讨论，这些报告的结论应如何影响保护自然的国际努力。一名因谈判仍在进行而希望匿名的法国政府代表向法新社表示，这一情况让人想起政府间气候变化专门委员会近期的争议。

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谈判参与者的表态

另一名来自发达国家的谈判代表也将阿根廷、俄罗斯、沙特阿拉伯以及部分情况下的巴西列为反对行动的关键参与者。他声称，这些国家正试图削弱IPBES报告中的措辞、不批准这些报告，或将其作为其他谈判议题的筹码。

参与COP17的科学家和公民社会代表发表联合声明，对谈判进程表示担忧。批评出现在阿根廷在联合国大会投票反对一项谴责美国对古巴实施禁运的决议的次日。阿根廷外交部门负责人巴勃罗·基尔诺解释称，这一决定是因为据他所说，古巴缺乏自由和民主。

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