На конференции ООН по биоразнообразию COP17 в Ереване, Армения, дипломаты обвинили Аргентину, Россию — государство-агрессора, Саудовскую Аравию и в меньшей степени Бразилию в попытках ослабить роль научных оценок в международной экологической политике. Об этом сообщает Buenos Aires Times со ссылкой на агентство AFP.

Спор вокруг докладов IPBES

По словам дипломатов, эти страны выступали против одобрения научных оценок связи между утратой биоразнообразия, изменением климата и экономическими факторами, способствующими обоим кризисам. Предметом спора стали два доклада поддерживаемой ООН Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам.

Почти 200 стран на COP17 обсуждают, каким образом выводы этих докладов должны влиять на международные усилия по защите природы. Представитель правительства Франции, пожелавший остаться неназванным из-за продолжающихся переговоров, заявил AFP, что ситуация напоминает недавние споры в Межправительственной группе экспертов по изменению климата.

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Заявления участников переговоров

Другой переговорщик из развитой страны также назвал Аргентину, Россию, Саудовскую Аравию и частично Бразилию ключевыми участниками противодействия. Он утверждал, что эти государства пытаются ослабить формулировки в докладах IPBES, не одобрять их или использовать в качестве предмета торга по другим пунктам переговоров.

Ученые и представители гражданского общества, участвующие в COP17, опубликовали совместное заявление с обеспокоенностью ходом переговоров. Критика прозвучала на следующий день после того, как Аргентина проголосовала в Генеральной ассамблее ООН против резолюции с осуждением американского эмбарго в отношении Кубы. Глава внешнеполитического ведомства Аргентины Пабло Кирно объяснил это решение отсутствием, по его словам, свободы и демократии на Кубе.

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