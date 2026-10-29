在波兰，主教团会议批评了众议院的决定。该院于10月20日支持了在胎儿严重缺陷情况下终止妊娠的新规定。这些修改 предусматривают恢复所谓的堕胎妥协方案，Interia报道。

公民联盟、左翼、Centrum和Razem的议员全体投票支持该文件。波兰人民党和第三条道路的大多数议员也支持这些修改：来自这些政治力量的24名议员投了赞成票，5名投了反对票。法律与公正党、Rozwój Plus、联盟党和波兰王冠联盟党表示反对。

主教团的立场

10月24日，在波兰主教团会议第406次全体会议期间，其主席塔德乌什·沃伊达大主教表示，每个人都拥有尊严，并有权从受孕到自然死亡获得生命保护。他认为，议会的决定可能对社会对生命价值的认知产生负面影响，并削弱波兰保护生命的传统。

沃伊达补充说，主教们反对他们认为不是建设而是破坏的政策，并呼吁尊重每个孩子的生命，包括未出生的孩子。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

女议员的反应

左翼党女议员阿妮塔·库哈尔斯卡-杰兹季奇表示，教会有权表达其立场，但她认为，教会不应利用国家机器来影响女信徒的决定。公民联盟代表莫妮卡·罗萨表示，她所在的政治力量支持女性在怀孕第12周前的选择权，并且在这一问题上不以教会的立场为依据。

法律与公正党女议员尤泽法·什丘雷克-热拉兹科认为，主教团的呼吁可能会影响部分波兰人民党议员。她还提及众议院内有关围绕投票可能存在政治交换的讨论，并指出，如果此类信息得到证实，这将是不可接受的。

众议院还以四票优势支持了一项法律，该法律部分解除对终止妊娠及协助终止妊娠行为的刑事处罚。根据SW Research为《Rzeczpospolita》进行的调查，67.2%的受访波兰人支持某种形式的立法自由化：37.7%支持将怀孕第12周前终止妊娠合法化，另有29.5%支持恢复堕胎妥协方案。

关注我们在