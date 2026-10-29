В Польше Конференция епископата раскритиковала решение Сейма, который 20 октября поддержал новые нормы относительно прерывания беременности в случае тяжелых пороков развития плода. Изменения предусматривают возвращение к так называемому абортному компромиссу, сообщает Interia.

За документ в полном объеме проголосовали депутаты «Гражданской коалиции», «Левых», Centrum и Razem. Большинство парламентариев Польской крестьянской партии и «Третьего пути» также поддержало изменения: «за» проголосовали 24 депутата этих политических сил, против — пятеро. Против выступили «Право и справедливость», Rozwój Plus, «Конфедерация» и «Конфедерация польской короны».

Позиция епископата

24 октября во время 406-го пленарного заседания Конференции епископата Польши ее председатель, архиепископ Тадеуш Войда, заявил, что каждый человек имеет достоинство и право на защиту жизни от зачатия до естественной смерти. По его мнению, решения парламента могут негативно отразиться на общественном восприятии ценности жизни и подорвать польскую традицию ее защиты.

Войда добавил, что епископы выступают против политики, которая, по их оценке, не созидает, а разрушает, и призывают уважать жизнь каждого ребенка, в том числе нерожденного.

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Реакции женщин-депутатов

Депутат от «Левых» Анита Кухарска-Дзедзич заявила, что церковь имеет право выражать свою позицию, однако, по ее мнению, не должна использовать государственный аппарат для влияния на решения верующих женщин. Представительница «Гражданской коалиции» Моника Роса сказала, что ее политическая сила поддерживает право женщины на выбор до 12-й недели беременности и не ориентируется в этом вопросе на позицию церкви.

Депутат от «Права и справедливости» Юзефа Щурек-Желязко предположила, что обращение епископата может повлиять на часть депутатов Польской крестьянской партии. Она также сослалась на разговоры в Сейме о возможном политическом обмене вокруг голосования, отметив, что это было бы неприемлемо, если бы такая информация подтвердилась.

Сейм с перевесом в четыре голоса также поддержал закон, который частично декриминализирует прерывание беременности и помощь в нем. По данным опроса SW Research для «Rzeczpospolita», 67,2% опрошенных поляков поддерживают определенную форму либерализации законодательства: 37,7% — легализацию прерывания беременности до 12-й недели, еще 29,5% — возвращение к абортному компромиссу.

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