W USA gospodarka i opieka zdrowotna stały się najważniejszymi kwestiami dla wyborców przed wyborami śródokresowymi: po 50% ankietowanych uznało każdy z tych tematów za niezwykle ważny dla swojego głosowania. Kolejne 47% zarejestrowanych wyborców tak samo oceniło wojnę w Iranie — podaje The Hill, powołując się na badanie Gallupa.

Wojna w Iranie wśród priorytetów

Kolejne 30% respondentów nazwało wojnę w Iranie bardzo ważnym czynnikiem przy swoim wyborze. Konflikt, który rozpoczął się wcześniej w tym roku, pozostaje przedmiotem obaw amerykańskiej opinii publicznej. Według sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonego w sierpniu 50% Amerykanów uważało, że wojna zmniejszy stabilność na Bliskim Wschodzie. Inny sondaż z lipca wykazał, że dwie trzecie Amerykanów nie uważa wojny za wartą jej ryzyka.

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Imigracja i klimat

Najniższą ocenę spośród 11 tematów uwzględnionych w badaniu Gallupa otrzymała zmiana klimatu: jedynie 29% wyborców uznało ją za niezwykle ważną. Imigrację tak oceniło około 40% ankietowanych; Gallup zaznaczył, że wskaźnik ten niewiele zmieniał się przed każdymi wyborami śródokresowymi od 2018 roku.

Wyborcy Demokratów częściej niż wyborcy Republikanów przypisywali kwestiom wysoką wagę. W przypadku imigracji i przestępczości oceny obu grup były zbliżone, choć wśród Republikanów były wyższe. Wśród niezależnych wyborców gospodarka zajęła pierwsze miejsce pod względem ważności, a następnie opieka zdrowotna i wojna w Iranie. Sondaż przeprowadzono telefonicznie od 1 do 19 października wśród 1057 zarejestrowanych wyborców; margines błędu wynosi około 4 punkty procentowe.

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