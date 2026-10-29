在美国，经济和医疗保健成为中期选举前选民最重要的议题：各有50%的受访者称，这两个议题对其投票而言极其重要。另有47%的登记选民对伊朗战争作出了同样的评价。据《国会山报》援引盖洛普研究报道。

伊朗战争跻身优先议题

另有30%的受访者称，伊朗战争是影响其选择的非常重要因素。这场今年早些时候开始的冲突仍是美国公众担忧的问题。根据8月进行的路透社/益普索民调，50%的美国人认为，这场战争将降低中东的稳定性。7月的另一项民调显示，三分之二的美国人认为这场战争不值得承担其风险。

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移民与气候

在盖洛普调查纳入的11个议题中，气候变化获得的评价最低：仅29%的选民称其极其重要。约40%的受访者对移民问题作出同样评价；盖洛普指出，自2018年以来，这一比例在每次中期选举前变化不大。

民主党选民比共和党选民更常赋予议题高度重要性。在移民和犯罪议题上，两组的评价较为接近，不过共和党选民的评价更高。在独立选民中，经济的重要性排名第一，其后是医疗保健和伊朗战争。这项调查于10月1日至19日通过电话对1057名登记选民进行；误差幅度约为4个百分点。

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