В США экономика и здравоохранение стали наиболее важными вопросами для избирателей накануне промежуточных выборов: по 50% опрошенных назвали каждую из этих тем крайне важной для своего голосования. Еще 47% зарегистрированных избирателей так же оценили войну в Иране, сообщает The Hill со ссылкой на исследование Gallup.

Война в Иране среди приоритетов

Еще 30% респондентов назвали войну в Иране очень важным фактором для своего выбора. Конфликт, начавшийся ранее в этом году, остается предметом обеспокоенности американской общественности. Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в августе, 50% американцев считали, что война уменьшит стабильность на Ближнем Востоке. Другой опрос в июле показал, что две трети американцев не считают войну стоящей ее рисков.

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Иммиграция и климат

Самую низкую оценку среди 11 тем, включенных в опрос Gallup, получило изменение климата: лишь 29% избирателей назвали его крайне важным. Иммиграцию так оценили около 40% опрошенных; Gallup отметил, что этот показатель мало менялся перед каждыми промежуточными выборами с 2018 года.

Избиратели-демократы чаще придавали вопросам высокую важность, чем избиратели-республиканцы. По темам иммиграции и преступности оценки обеих групп были близкими, хотя у республиканцев они были выше. Среди независимых избирателей первое место по важности заняла экономика, далее — здравоохранение и война в Иране. Опрос провели по телефону 1–19 октября среди 1057 зарегистрированных избирателей; погрешность составляет примерно 4 процентных пункта.

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