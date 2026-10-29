У Німеччині вовк тяжко травмував 8-річну дівчинку в парку — RMF24

У парку диких тварин Wildpark Johannismühle у Баруті, Німеччина, вовк напав на восьмирічну дівчинку під час занять для дітей. Дитину з тяжкими травмами доправили до лікарні. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Bild і німецькі служби.

Напад під час догляду за тваринами

Інцидент стався 28 жовтня під час так званого дня доглядача тварин, організованого для дітей. За даними влади району Тельтов-Флемінг, у групі були троє дітей та доросла супроводжувачка. Щонайменше один вовк напав на дівчинку, коли група напувала тварин.

Двоє інших дівчат не постраждали. Місцева влада зазначила, що супроводжувачка швидко відреагувала та не допустила подальших нападів.

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Парк закрили для перевірки

Wildpark Johannismühle закрили на невизначений термін. Влада району анонсувала ветеринарну перевірку, під час якої мають оцінити стан здоров’я тварин і обставини їхньої поведінки.

За інформацією влади, перевірка огорож у липні 2025 року не виявила порушень безпеки. Часткова інспекція в березні 2026 року також не зафіксувала порушень норм захисту тварин. У парку утримують сірих і полярних вовків, рисей та бурих ведмедів. Обставини нападу розслідують поліція й ветеринарні служби.

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