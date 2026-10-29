В Германии волк тяжело травмировал 8-летнюю девочку в парке — RMF24
В парке диких животных Wildpark Johannismühle в Баруте, Германия, волк напал на восьмилетнюю девочку во время занятий для детей. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Bild и немецкие службы.
Нападение во время ухода за животными
Инцидент произошел 28 октября во время так называемого дня смотрителя животных, организованного для детей. По данным властей района Тельтов-Флеминг, в группе были трое детей и взрослая сопровождающая. По меньшей мере один волк напал на девочку, когда группа поила животных.
Две другие девочки не пострадали. Местные власти отметили, что сопровождающая быстро отреагировала и не допустила дальнейших нападений.
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Парк закрыли для проверки
Wildpark Johannismühle закрыли на неопределенный срок. Власти района анонсировали ветеринарную проверку, в ходе которой должны оценить состояние здоровья животных и обстоятельства их поведения.
По информации властей, проверка ограждений в июле 2025 года не выявила нарушений безопасности. Частичная инспекция в марте 2026 года также не зафиксировала нарушений норм защиты животных. В парке содержатся серые и полярные волки, рыси и бурые медведи. Обстоятельства нападения расследуют полиция и ветеринарные службы.