В парке диких животных Wildpark Johannismühle в Баруте, Германия, волк напал на восьмилетнюю девочку во время занятий для детей. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Bild и немецкие службы.

Нападение во время ухода за животными

Инцидент произошел 28 октября во время так называемого дня смотрителя животных, организованного для детей. По данным властей района Тельтов-Флеминг, в группе были трое детей и взрослая сопровождающая. По меньшей мере один волк напал на девочку, когда группа поила животных.

Две другие девочки не пострадали. Местные власти отметили, что сопровождающая быстро отреагировала и не допустила дальнейших нападений.

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Парк закрыли для проверки

Wildpark Johannismühle закрыли на неопределенный срок. Власти района анонсировали ветеринарную проверку, в ходе которой должны оценить состояние здоровья животных и обстоятельства их поведения.

По информации властей, проверка ограждений в июле 2025 года не выявила нарушений безопасности. Частичная инспекция в марте 2026 года также не зафиксировала нарушений норм защиты животных. В парке содержатся серые и полярные волки, рыси и бурые медведи. Обстоятельства нападения расследуют полиция и ветеринарные службы.

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