В США сенаторы Элизабет Уоррен от Демократической партии и Джон Кертис от Республиканской партии обратились к платформам Kalshi и Polymarket с запросом предоставить информацию о мерах противодействия инсайдерской торговле, манипулированию рынком и ставкам на основе существенной непубличной информации. Запрос касается рынков прогнозов, связанных с промежуточными выборами в США в ноябре 2026 года, сообщает The Hill.

Опасения по поводу избирательных контрактов

В письме генеральному директору Kalshi Тареку Мансуру и генеральному директору Polymarket Шейну Коплану сенаторы обратили внимание на контракты на события, связанные с выборами. Этот тип активов позволяет пользователям торговать в зависимости от ответа «да» или «нет» на конкретный вопрос.

Уоррен и Кертис упомянули несколько случаев, когда кандидаты делали ставки на собственные избирательные гонки на Kalshi в 2025 году и в апреле 2026 года. По мнению сенаторов, эти примеры поднимают вопрос о том, сколько связанных с выборами операций могло остаться незамеченными.

В письме также сослались на материал Fortune о предполагаемых тактиках манипулирования рынком на Polymarket во время президентских выборов 2024 года. Согласно этому материалу, такие действия могли касаться примерно трети объема торгов на президентском рынке платформы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие данные запросили сенаторы

Законодатели попросили обе компании предоставить сведения о мерах, которые они уже приняли для предотвращения возможной инсайдерской торговли со стороны избирательных штабов и других лиц, имеющих доступ к существенной непубличной информации. Отдельно они спросили, какие случаи связанной с выборами инсайдерской торговли передавались в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США и какие меры защиты действуют сейчас.

Представитель Kalshi заявил, что платформа заранее блокирует кандидатам и сотрудникам кампаний возможность торговать на избирательных рынках, используя данные о выплатах персоналу, поданные в Федеральную избирательную комиссию США. По его словам, компания также создала независимый комитет по добросовестности рынка для противодействия возможной инсайдерской торговле.

Ответ Kalshi и дело в Юте

Руководитель Kalshi по контролю за соблюдением правил заявил The Hill, что компания запрещает инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, а также блокирует кандидатов и сотрудников кампаний для защиты целостности рынка. Polymarket не предоставила оперативный комментарий в ответ на запрос издания.

Письмо сенаторов появилось после того, как генеральный прокурор штата Юта Дерек Браун выдвинул уголовные обвинения Мансуру и другим руководителям рынков прогнозов. По версии обвинения, они незаконно получали прибыль от продвижения и предложения онлайн-азартных игр в штате. Как сообщает The Hill со ссылкой на судебные материалы, речь идет о 13 пунктах обвинения в тяжких преступлениях и одном пункте обвинения в менее тяжком правонарушении.

Читай нас в