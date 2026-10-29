在美国，民主党参议员伊丽莎白·沃伦和共和党参议员约翰·柯蒂斯要求Kalshi和Polymarket平台提供有关防范内幕交易、市场操纵以及基于重大非公开信息下注的措施。该请求涉及与2026年11月美国中期选举相关的预测市场，The Hill报道。

对选举合约的担忧

在致Kalshi首席执行官塔雷克·曼苏尔和Polymarket首席执行官谢恩·科普兰的信中，参议员们关注了与选举相关的事件合约。这类资产允许用户根据对具体问题回答“是”或“否”进行交易。

沃伦和柯蒂斯提到数起案例：候选人在2025年和2026年4月于Kalshi上对自己的选举竞选下注。参议员们认为，这些案例引发了有多少与选举相关的交易可能未被发现的问题。

信中还援引了《财富》杂志一篇关于2024年总统选举期间Polymarket上涉嫌市场操纵策略的报道。根据该报道，此类行为可能涉及该平台总统市场约三分之一的交易量。

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参议员要求提供哪些数据

立法者要求两家公司提供已采取哪些措施的详情，以防止竞选团队和其他可获得重大非公开信息的人士进行潜在内幕交易。他们还询问，哪些与选举有关的内幕交易案件已被移交给美国商品期货交易委员会，以及目前有哪些保障措施。

Kalshi的一名代表表示，该平台利用提交给美国联邦选举委员会的员工薪酬数据，预先禁止候选人和竞选工作人员在选举市场交易。他表示，公司还成立了独立的市场诚信委员会，以应对潜在的内幕交易。

Kalshi的回应与犹他州案件

Kalshi负责合规的主管告诉The Hill，该公司禁止内幕交易和市场操纵，并限制候选人及竞选工作人员，以保护市场完整性。Polymarket未就该媒体的问询及时发表评论。

参议员的信函发布前，犹他州总检察长德里克·布朗已对曼苏尔及其他预测市场高管提出刑事指控。根据控方说法，他们通过在该州推广和提供在线赌博非法获利。The Hill援引法院文件报道称，该案涉及13项重罪指控和1项较轻罪行指控。

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