W USA senatorowie Elizabeth Warren z Partii Demokratycznej oraz John Curtis z Partii Republikańskiej zwrócili się do platform Kalshi i Polymarket o przekazanie informacji na temat działań przeciwdziałających wykorzystywaniu informacji poufnych w handlu, manipulacjom rynkowym i zakładom opartym na istotnych informacjach niepublicznych. Zapytanie dotyczy rynków prognostycznych związanych z wyborami połówkowymi w USA w listopadzie 2026 roku, informuje The Hill.

Obawy dotyczące kontraktów wyborczych

W liście do dyrektora generalnego Kalshi Tareka Mansoura oraz dyrektora generalnego Polymarket Shane’a Coplana senatorowie zwrócili uwagę na kontrakty zdarzeniowe związane z wyborami. Ten rodzaj aktywów pozwala użytkownikom handlować w zależności od odpowiedzi „tak” lub „nie” na konkretne pytanie.

Warren i Curtis wspomnieli o kilku przypadkach, w których kandydaci obstawiali własne wyścigi wyborcze na Kalshi w 2025 roku i w kwietniu 2026 roku. Zdaniem senatorów przykłady te rodzą pytania o to, ile transakcji związanych z wyborami mogło pozostać niezauważonych.

W liście powołano się także na materiał Fortune dotyczący rzekomych taktyk manipulowania rynkiem na Polymarket podczas wyborów prezydenckich w 2024 roku. Według tego materiału działania takie mogły dotyczyć około jednej trzeciej wolumenu obrotu na prezydenckim rynku platformy.

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Jakie dane zapytali senatorowie

Ustawodawcy poprosili obie firmy o przedstawienie informacji o działaniach, które już podjęły, aby zapobiec potencjalnemu wykorzystywaniu informacji poufnych w handlu przez sztaby wyborcze i inne osoby mające dostęp do istotnych informacji niepublicznych. Osobno zapytali, jakie przypadki wykorzystywania informacji poufnych w handlu związane z wyborami przekazano amerykańskiej Komisji ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary oraz jakie zabezpieczenia obecnie obowiązują.

Przedstawiciel Kalshi oświadczył, że platforma z wyprzedzeniem blokuje kandydatów i pracowników kampanii przed handlem na rynkach wyborczych, wykorzystując dane o wypłatach dla personelu składane do amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej. Jak powiedział, firma utworzyła również niezależny komitet ds. integralności rynku, aby przeciwdziałać potencjalnemu wykorzystywaniu informacji poufnych w handlu.

Odpowiedź Kalshi i sprawa w Utah

Szef działu zgodności Kalshi powiedział The Hill, że firma zakazuje wykorzystywania informacji poufnych w handlu i manipulacji rynkiem oraz blokuje kandydatów i pracowników kampanii w celu ochrony integralności rynku. Polymarket nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie redakcji.

List senatorów pojawił się po tym, jak prokurator generalny stanu Utah Derek Brown postawił zarzuty karne Mansourowi i innym menedżerom rynków prognostycznych. Według oskarżenia bezprawnie czerpali oni zyski z promowania i oferowania hazardu online w stanie. Jak informuje The Hill, powołując się na dokumenty sądowe, sprawa obejmuje 13 zarzutów dotyczących ciężkich przestępstw oraz jeden zarzut dotyczący wykroczenia o mniejszej wadze.

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