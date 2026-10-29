После железнодорожной катастрофы в Испании разразились протесты

В Мадриде более 1,5 тысячи человек вышли на протест после масштабной железнодорожной катастрофы, унесшей десятки жизней. Демонстранты обвинили власти в халатности и потребовали отставки министра транспорта Оскара Пуэнте и правительства премьер-министра Педро Санчеса. Акция у здания Министерства транспорта переросла в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ.

Протесты в испанской столице вспыхнули после столкновения двух скоростных поездов, которое произошло 28 октября вблизи населенного пункта Урда в провинции Толедо. Авария произошла на железнодорожной линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия. По состоянию на 29 октября число погибших в результате катастрофы возросло до 69. CNN также сообщало о десятках погибших. Трагедия вызвала возмущение среди людей, которые требуют от властей объяснений и ответственности за случившееся.

Около 1,5 тысячи демонстрантов собрались у здания Министерства транспорта Испании в Мадриде. Среди участников акции преобладали представители ультраправых движений. Они требовали не только отставки министра Оскара Пуэнте, но и ухода правительства Педро Санчеса. Акция не ограничилась мирным протестом. Впоследствии возле министерства начались беспорядки. По информации испанского телеканала TVE, полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу. Противостояние продолжалось до позднего вечера.

Одной из главных причин возмущения стали предварительные данные об обстоятельствах аварии. По предварительным выводам, один из поездов получил разрешение продолжить движение, хотя светофор показывал красный сигнал. Если эта информация подтвердится, это может свидетельствовать о серьезном нарушении правил движения. Министр транспорта Оскар Пуэнте признал, что после сбоя информационной системы был нарушен установленный протокол. Среди возможных причин катастрофы он назвал человеческую ошибку. В то же время окончательные выводы должны быть сделаны после расследования.

Теперь испанские власти должны установить, что именно привело к столкновению, почему поезд мог получить разрешение на движение при красном сигнале и можно ли было предотвратить трагедию. Авария уже привела не только к человеческим жертвам, но и к политическому кризису: часть граждан требует от правительства конкретных ответов и отставок. Об этом сообщает RMF24.

Вблизи Урды, примерно в 130 километрах к югу от Мадрида, в результате столкновения двух скоростных поездов подтверждена гибель 69 человек. Как сообщает Interia, сначала на сайте органа, расследующего аварию, появились данные о 74 погибших, однако эту информацию быстро исправили.

В Испании директор FEM Expert Engineering, эксперт по конструкциям железнодорожного транспорта и сертификации PRM Франсиско Бадеа заявил, что смертельную аварию высокоскоростного поезда не стоит объяснять действиями только одного человека. В беседе с France 24 он назвал абсурдным предположение, что катастрофа была вызвана одной человеческой ошибкой.

В центральной Испании в результате столкновения двух скоростных поездов погибли по меньшей мере 69 человек. Авария произошла недалеко от города Урда в провинции Толедо, примерно в 150 километрах к югу от Мадрида. Правительство страны объявило трёхдневный траур, а на месте катастрофы продолжают работать спасатели, полиция, военные и следователи.

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