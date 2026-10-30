Хакеры похитили почти 3 млн долларов с криптовалютной платформы Polymarket — WSJ
Криптовалютная платформа Polymarket потеряла более 2,5 млн долларов клиентских средств в результате кибератаки. По данным The Wall Street Journal, злоумышленники воспользовались уязвимостью стороннего сервиса мониторинга DebugBear, который использовался на сайте платформы.
В результате атаки могли пострадать до 700 учетных записей пользователей. На криптокошельке предполагаемого злоумышленника обнаружили более 2,5 млн долларов.
После инцидента Polymarket временно приостановил торги и пообещал компенсировать убытки всем пользователям, затронутым атакой.
Через несколько часов после сообщения о взломе Polymarket о кибератаке заявила также крупнейшая криптовалютная биржа Binance. По предварительным оценкам, убытки от предполагаемого взлома ноутбука инженера-разработчика могли составить 6,3 млрд долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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