Hakerzy wykradli prawie 3 mln dolarów z platformy kryptowalutowej Polymarket — WSJ

Platforma kryptowalutowa Polymarket straciła ponad 2,5 mln dolarów środków klientów w wyniku cyberataku. Według danych „The Wall Street Journal” cyberprzestępcy wykorzystali lukę w zabezpieczeniach zewnętrznego serwisu monitorującego DebugBear, z którego korzystała strona platformy.

W wyniku ataku mogło ucierpieć nawet 700 kont użytkowników. Na portfelu kryptowalutowym prawdopodobnego sprawcy wykryto ponad 2,5 mln dolarów.

Po tym incydencie Polymarket tymczasowo wstrzymał handel i obiecał zrekompensować straty wszystkim użytkownikom, których dotknął atak.

Kilka godzin po ogłoszeniu włamania do Polymarket o cyberataku poinformowała również największa giełda kryptowalut Binance. Według wstępnych szacunków straty spowodowane prawdopodobnym włamaniem do laptopa inżyniera-programisty mogły wynieść 6,3 mld dolarów.

Informuje o tym The Wall Street Journal.

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