В США два вертолета столкнулись в воздухе, есть погибшие

В штате Орегон, США, два вертолета столкнулись в воздухе, в результате чего погибли три человека. После авиакатастрофы часть автомагистрали была перекрыта, а следователи приступили к осмотру обломков летательных аппаратов, разбросанных по сельскохозяйственному полю.

По словам шерифа округа Ямхилл Сэма Эллиотта, жертвами столкновения стали 22-летняя инструкторка по полетам из Техаса Мэдди Аасбо, 38-летний пилот из Орегона Тайлер Стердевант и студент-пилот из Великобритании.

Во время пресс-конференции шериф уточнил, что Аасбо находилась в одном вертолете со студентом-пилотом, тогда как Стердевант был единственным человеком на борту другого воздушного судна.

Вертолёты упали на частное сельскохозяйственное поле вблизи муниципального аэропорта Макминнвилл, расположенного к юго-западу от Портленда.

На месте аварии обнаружили обломки двух воздушных судов: красный вертолёт был разбит на части, а зелёный лежал перевёрнутым вверх дном.

Из-за катастрофы перекрыли участок автомагистрали 233. Об этом в четверг днем сообщил Департамент транспорта Орегона. Ведомство не уточнило, когда дорогу планируют открыть для движения.

Свидетелем аварии стал Лео Родригес, который наблюдал за происшествием со своей семейной виноградной плантации. После столкновения он позвонил в службу спасения по номеру 911.

«Вдруг я слышу этот громкий грохот и треск металла, смотрю вверх и просто вижу, как эти два вертолета только что столкнулись в воздухе», — рассказал Родригес телеканалу KPTV.

Он также описал момент падения воздушных судов:

«Мне понадобилось некоторое время, чтобы мой мозг осознал, что я вижу. Такое не увидишь каждый день. Они перевернулись и упали на землю», — рассказал очевидец.

Офис шерифа округа Ямхилл призвал граждан не приближаться к месту катастрофы и «набраться терпения, пока мы реагируем на этот критический инцидент».

Авария произошла около 14:15 по местному времени. Расследованием занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По словам шерифа Сэма Эллиотта, федеральные следователи прибыли на место происшествия вечером в четверг, 29 октября, и приступили к осмотру обломков.

В NTSB сообщили, что в столкновении участвовали два разных вертолета: Robinson R-22, выполнявший учебный полет, и Airbus AS350, задействованный в техническом полете.

Один из вертолетов эксплуатировала компания Jerry Trimble Helicopters, которая занимается подготовкой пилотов вертолетов и предоставляет воздушные суда для частных рейсов. В заявлении компании отметили, что она сотрудничает с соответствующими органами в ходе расследования.

Причины столкновения в настоящее время устанавливаются.

Об этом пишет CNN.

Накануне в Испании в результате столкновения двух скоростных поездов погибли по меньшей мере 68 человек. Авария произошла утром 28 октября возле станции Урда в провинции Толедо. Еще 58 пострадавших госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии.

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