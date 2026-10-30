W Stanach Zjednoczonych doszło do zderzenia dwóch helikopterów w powietrzu; są ofiary śmiertelne

W stanie Oregon w USA doszło do zderzenia dwóch helikopterów w powietrzu, w wyniku czego zginęły trzy osoby. Po katastrofie lotniczej zamknięto część autostrady, a śledczy rozpoczęli oględziny szczątków statków powietrznych rozrzuconych po polu uprawnym.

Jak poinformował szeryf hrabstwa Yamhill, Sam Elliott, ofiarami zderzenia zostali: 22-letnia instruktorka lotnicza z Teksasu, Maddy Aasbo, 38-letni pilot z Oregonu, Tyler Sterdevant, oraz student-pilot z Wielkiej Brytanii.

Podczas konferencji prasowej szeryf wyjaśnił, że Aasbo znajdowała się w jednym helikopterze wraz ze studentem-pilotem, podczas gdy Sterdevent był jedyną osobą na pokładzie drugiego statku powietrznego.

Helikoptery rozbiły się na prywatnym polu uprawnym w pobliżu miejskiego lotniska McMinnville, położonego na południowy zachód od Portland.

Na miejscu katastrofy znaleziono szczątki obu statków powietrznych: czerwony helikopter został rozerwany na kawałki, a zielony leżał przewrócony do góry nogami.

W związku z katastrofą zamknięto odcinek autostrady nr 233. Informację tę podał w czwartek po południu Departament Transportu stanu Oregon. Urząd nie podał, kiedy planowane jest ponowne otwarcie drogi dla ruchu.

Świadkiem wypadku był Leo Rodriguez, który obserwował zdarzenie ze swojej rodzinnej winnicy. Po zderzeniu zadzwonił pod numer 911 do służb ratowniczych.

„Nagle usłyszałem ten głośny huk i trzask metalu, spojrzałem w górę i po prostu zobaczyłem, jak te dwa helikoptery właśnie zderzyły się w powietrzu” – powiedział Rodriguez stacji telewizyjnej KPTV.

Opisał również moment upadku statków powietrznych:

„Zajęło mi trochę czasu, zanim mój mózg zdołał ogarnąć to, co widzę. Nie widuje się czegoś takiego codziennie. Helikoptery obróciły się i spadły na ziemię” — powiedział naoczny świadek.

Biuro szeryfa hrabstwa Yamhill wezwało mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca katastrofy i „wykazali się cierpliwością, podczas gdy my reagujemy na ten poważny incydent”.

Wypadek miał miejsce około godziny 14:15 czasu lokalnego. Śledztwo prowadzą Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu Stanów Zjednoczonych (NTSB) oraz Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA).

Według szeryfa Sama Elliotta federalni śledczy przybyli na miejsce zdarzenia wieczorem w czwartek, 29 października, i rozpoczęli oględziny wraku.

NTSB poinformowała, że w zderzeniu brały udział dwa różne śmigłowce: Robinson R-22, który wykonywał lot szkoleniowy, oraz Airbus AS350, wykorzystywany do lotu technicznego.

Jeden z helikopterów był eksploatowany przez firmę Jerry Trimble Helicopters, która zajmuje się szkoleniem pilotów śmigłowców i udostępnia statki powietrzne do lotów prywatnych. W oświadczeniu firma zaznaczyła, że współpracuje z odpowiednimi organami w trakcie dochodzenia.

Przyczyny zderzenia są obecnie ustalane.

Informuje o tym CNN.

Dzień wcześniej w Hiszpanii w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości zginęło co najmniej 68 osób. Wypadek miał miejsce rano 28 października w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo. Kolejnych 58 rannych trafiło do szpitala, a 15 z nich znajduje się w stanie krytycznym.

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