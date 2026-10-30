美国两架直升机在空中相撞，造成人员死亡

在美国俄勒冈州，两架直升机在空中相撞，造成三人死亡。空难发生后，部分高速公路被封闭，调查人员开始对散落在农田里的飞机残骸进行勘查。

据亚姆希尔县警长塞缪尔·埃利奥特称，此次相撞事故的遇难者包括来自得克萨斯州的22岁飞行教练麦迪·阿斯博、 来自俄勒冈州的38岁飞行员泰勒·斯特德万特，以及一名来自英国的飞行学员。

在新闻发布会上，警长进一步说明，阿斯博与该飞行学员同乘一架直升机，而斯特德万特则是另一架直升机上的唯一乘员。

两架直升机坠毁在位于波特兰西南部的麦克明维尔市立机场附近的一片私人农田上。

事故现场发现了两架直升机的残骸：红色直升机已支离破碎，绿色直升机则倒扣在地。

由于此次事故，233号高速公路的部分路段已被封闭。俄勒冈州交通部于周四中午通报了这一消息。该部门未说明计划何时恢复该路段的通行。

莱奥·罗德里格斯目击了事故经过，当时他正在自家葡萄园里观察事发情况。撞击发生后，他拨打了911报警电话。

“突然，我听到一声巨响和金属的咔嚓声，我抬头一看，就看到这两架直升机刚刚在空中相撞，”罗德里格斯向KPTV电视台说道。

他还描述了直升机坠落的瞬间：

“我花了一段时间才反应过来自己看到了什么。这种场景可不是每天都能见到的。它们翻转着坠落到了地面，”这位目击者说道。

亚姆希尔县警长办公室呼吁民众不要靠近事故现场，并“请耐心等待，我们正在应对这一重大事件”。

事故发生于当地时间14时15分左右。美国国家运输安全委员会（NTSB）和美国联邦航空管理局（FAA）正在对此展开调查。

据警长塞缪尔·埃利奥特称，联邦调查人员已于10月29日（周四）傍晚抵达事故现场，并开始对残骸进行勘查。

美国国家运输安全委员会（NTSB）表示，此次碰撞涉及两架不同的直升机：一架正在执行训练飞行的罗宾逊R-22直升机，以及一架正在执行技术飞行的空客AS350直升机。

其中一架直升机由杰里·特里姆布尔直升机公司（Jerry Trimble Helicopters）运营，该公司从事直升机飞行员培训，并为私人飞行提供航空器。该公司在声明中表示，正在调查期间与相关机构合作。

事故原因目前正在调查中。

CNN对此进行了报道。

此前一天，西班牙两列高速列车相撞，造成至少68人死亡。 事故发生于10月28日上午，地点位于托莱多省的乌尔达车站附近。另有58名伤者被送往医院，其中15人情况危急。

关注我们在