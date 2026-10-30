В США два гелікоптери зіткнулися в повітрі, є загиблі

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У штаті Орегон, США, два гелікоптери зіткнулися в повітрі, внаслідок чого загинули троє людей. Після авіакатастрофи частину автомагістралі закрили, а слідчі почали оглядати уламки повітряних суден, розкидані по сільськогосподарському полю.

За словами шерифа округу Ямхілл Сема Елліотта, жертвами зіткнення стали 22-річна інструкторка з польотів із Техасу Медді Аасбо, 38-річний пілот з Орегону Тайлер Стердевант і студент-пілот із Великої Британії.

Під час пресконференції шериф уточнив, що Аасбо перебувала в одному гелікоптері зі студентом-пілотом, тоді як Стердевант був єдиною людиною на борту іншого повітряного судна.

Гелікоптери впали на приватне сільськогосподарське поле поблизу муніципального аеропорту Макміннвілл, що розташований на південний захід від Портленда.

На місці аварії виявили уламки двох повітряних суден: червоний гелікоптер був розбитий на частини, а зелений лежав перевернутим догори дном.

Через катастрофу перекрили ділянку автомагістралі 233. Про це в четвер удень повідомив Департамент транспорту Орегону. Відомство не уточнило, коли дорогу планують відкрити для руху.

Свідком аварії став Лео Родрігес, який спостерігав за подією зі своєї сімейної виноградної плантації. Після зіткнення він зателефонував до служби порятунку за номером 911.

«Раптом я чую цей гучний гуркіт і цей тріск металу, я дивлюся вгору і просто бачу, як ці два гелікоптери щойно зіткнулися в повітрі», — розповів Родрігес телеканалу KPTV.

Він також описав момент падіння повітряних суден:

«Мені знадобився деякий час, щоб мій мозок зрозумів, що я бачу. Таке не бачиш щодня. Вони перекрутилися і впали на землю», — розповів очевидець.

Офіс шерифа округу Ямхілл закликав громадян не наближатися до місця катастрофи та «набратися терпіння, поки ми реагуємо на цей критичний інцидент».

Аварія сталася близько 14:15 за місцевим часом. Розслідуванням займаються Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) та Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За словами шерифа Сема Елліотта, федеральні слідчі прибули на місце події ввечері в четвер, 29 жовтня, та почали оглядати уламки.

У NTSB повідомили, що в зіткненні брали участь два різні гелікоптери: Robinson R-22, який виконував навчальний політ, та Airbus AS350, задіяний у технічному польоті.

Один із гелікоптерів експлуатувала компанія Jerry Trimble Helicopters, яка займається підготовкою пілотів вертольотів і надає повітряні судна для приватних рейсів. У заяві компанії зазначили, що вона співпрацює з відповідними органами під час розслідування.

Причини зіткнення наразі встановлюють.

Про це пише CNN.

Напередодні в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей. Аварія сталася вранці 28 жовтня біля станції Урда в провінції Толедо. Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебувають у критичному стані.

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