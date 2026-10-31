Ambasador USA w Polsce Tom Rose wezwał do powściągliwości w związku z konfliktem wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Nazwał sytuację bardzo poważną, informuje Anadolu Agency.

Obawy przed eskalacją

W poście w serwisie społecznościowym X Rose oświadczył, że najwyraźniej dochodzi do bezprecedensowej konfrontacji dotyczącej korzystania przez rząd z uprawnień państwowych, a także niezależności i autorytetu instytucji konstytucyjnej.

Według niego strony różnie wyjaśniają przebieg i przyczyny wydarzeń. Dyplomata zaznaczył również, że tysiące osób zgromadzonych w pobliżu trybunału sprawiają, że i tak niebezpieczna sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel do urzędników i demonstrantów

Rose podkreślił, że Polska nie potrzebuje konfrontacji, która może przerodzić się w coś znacznie gorszego. Oświadczył, że USA wspierają Polskę, jednak nie mają prawa oceniać ani ingerować w jej sprawy wewnętrzne.

Amerykański dyplomata wezwał przedstawicieli władz, funkcjonariuszy organów ścigania i demonstrantów do zachowania spokoju oraz unikania działań, które mogłyby sprowokować przemoc lub dalszą eskalację. Według niego Waszyngton jest zaniepokojony stabilnością, bezpieczeństwem i demokratyczną przyszłością Polski, a jej siła powinna opierać się na narodzie, instytucjach i wspólnym przywiązaniu do praworządności.

Czytaj nas na