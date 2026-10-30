В Эстонии Министерство климата готовит изменения в Строительный кодекс, предусматривающие обязательную модернизацию старых нежилых зданий с самыми низкими классами энергоэффективности. Речь, в частности, идет о коммерческих и общественных сооружениях, складах и офисных зданиях. Об этом сообщает ERR News.

Требования к 2030 и 2033 годам

Здания классов G и H должны достичь как минимум класса F к 2030 году, а класса E — к 2033 году. Такие нормы предусмотрены проектом законодательных изменений, имплементирующим директиву Европейского Союза о модернизации нежилых зданий в неудовлетворительном состоянии.

Согласно оценке, приведенной в проекте, общая стоимость модернизации составит почти 290 млн евро, а средний срок окупаемости расходов — около шести лет. В источнике отмечается, что обновленные здания будут иметь более низкие расходы на отопление и вырастут в цене.

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Предостережения представителей рынка

Глава национальной ассоциации недвижимости EKFL Ингвар Аллеканд заявил, что новые требования могут стать значительным бременем для владельцев недвижимости и экономики в целом. По его словам, особенно сложно выполнить их будет предприятиям в сельских районах, где уже закрываются аграрные и региональные компании.

Аллеканд призвал Эстонию пересмотреть способ имплементации директивы, поскольку государства-члены ЕС, по его словам, имеют определенную свободу в ее применении. В то же время руководитель строительного департамента Министерства климата Лаури Суу заявил, что страна уже выбрала минимальный пакет требований, предусмотренный директивой. Ожидается, что законопроект в ближайшее время поступит в Рийгикогу, где к нему смогут предложить поправки.

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