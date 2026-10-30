在爱沙尼亚，气候部正在准备对《建筑法》进行修订，规定必须对能源效率等级最低的老旧非住宅建筑进行现代化改造。其中包括商业和公共建筑、仓库及办公楼。ERR News报道。

2030年和2033年的要求

G级和H级建筑必须在2030年前至少达到F级，并在2033年前达到E级。这些标准由一项立法修正案草案规定，该草案落实了欧盟关于翻新状况不佳的非住宅建筑的指令。

根据草案中提出的估算，现代化改造的总成本将接近2.9亿欧元，相关支出的平均回收期约为六年。消息来源指出，改造后的建筑将拥有更低的供暖成本，并会升值。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

市场代表的警告

全国房地产协会EKFL主席英格瓦尔·阿莱坎德表示，新要求可能会成为房地产所有者及整体经济的重大负担。他表示，对于农村地区的企业而言，满足这些要求将尤其困难，那里农业和地区企业已经在关闭。

阿莱坎德呼吁爱沙尼亚重新考虑实施该指令的方式，因为他表示，欧盟成员国在适用该指令时拥有一定自由度。与此同时，气候部建筑部门负责人劳里·苏表示，该国已经选择了该指令规定的最低要求方案。预计该法案将在近期提交议会，届时可对其提出修正案。

关注我们在