Естонія готує вимоги з оновлення будівель класів G і H до 2033 року — ERR News

В Естонії Міністерство клімату готує зміни до Будівельного кодексу, які передбачають обов’язкову модернізацію старих нежитлових будівель із найнижчими класами енергоефективності. Йдеться, зокрема, про комерційні та громадські споруди, склади й офісні будівлі. Про це повідомляє ERR News.

Вимоги до 2030 і 2033 років

Будівлі класів G і H мають досягти щонайменше класу F до 2030 року, а класу E — до 2033-го. Такі норми передбачені проєктом законодавчих змін, що імплементує директиву Європейського Союзу про оновлення нежитлових будівель у незадовільному стані.

За оцінкою, наведеною в проєкті, загальна вартість модернізації становитиме майже 290 млн євро, а середній строк окупності витрат — близько шести років. У джерелі зазначається, що оновлені будівлі матимуть нижчі витрати на опалення та зростуть у вартості.

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Застереження представників ринку

Голова національної асоціації нерухомості EKFL Інґвар Аллеканд заявив, що нові вимоги можуть стати значним тягарем для власників нерухомості та економіки загалом. За його словами, особливо складно виконати їх буде підприємствам у сільських районах, де вже закриваються аграрні та регіональні компанії.

Аллеканд закликав Естонію переглянути спосіб імплементації директиви, оскільки держави-члени ЄС, за його словами, мають певну свободу у її застосуванні. Водночас керівник будівельного департаменту Міністерства клімату Лаурі Суу заявив, що країна вже обрала мінімальний пакет вимог, передбачений директивою. Очікується, що законопроєкт найближчим часом надійде до Рійґікоґу, де до нього зможуть запропонувати поправки.

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