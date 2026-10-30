W Estonii Ministerstwo Klimatu przygotowuje zmiany w Kodeksie budowlanym, które przewidują obowiązkową modernizację starych budynków niemieszkalnych o najniższych klasach efektywności energetycznej. Chodzi w szczególności o obiekty komercyjne i publiczne, magazyny oraz budynki biurowe. Informuje o tym ERR News.

Wymogi na 2030 i 2033 rok

Budynki klas G i H muszą osiągnąć co najmniej klasę F do 2030 roku, a klasę E do 2033 roku. Takie normy przewiduje projekt zmian legislacyjnych wdrażający dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą modernizacji budynków niemieszkalnych w niezadowalającym stanie.

Według oceny przedstawionej w projekcie całkowity koszt modernizacji wyniesie prawie 290 mln euro, a średni okres zwrotu wydatków będzie wynosił około sześciu lat. Źródło wskazuje, że zmodernizowane budynki będą miały niższe koszty ogrzewania i wzrosną na wartości.

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Zastrzeżenia przedstawicieli rynku

Przewodniczący krajowego stowarzyszenia nieruchomości EKFL Ingvar Allecand oświadczył, że nowe wymogi mogą stać się znacznym obciążeniem dla właścicieli nieruchomości i gospodarki jako całości. Według niego szczególnie trudne będzie ich spełnienie dla przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, gdzie już zamykają się firmy rolne i regionalne.

Allecand wezwał Estonię do ponownego rozważenia sposobu wdrożenia dyrektywy, ponieważ państwa członkowskie UE mają, jak stwierdził, pewną swobodę w jej stosowaniu. Jednocześnie kierownik departamentu budownictwa w Ministerstwie Klimatu Lauri Suu oświadczył, że kraj wybrał już minimalny pakiet wymogów przewidziany przez dyrektywę. Oczekuje się, że projekt ustawy w najbliższym czasie trafi do Riigikogu, gdzie będzie można zgłaszać do niego poprawki.

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