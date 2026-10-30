Пентагон призвал страны Балтии сдержать риторику в отношении России, — Reuters

Представители Пентагона обратились к нескольким союзникам по НАТО, в частности к Литве, Латвии и Эстонии, с призывом смягчить публичные заявления о российской угрозе. Американская сторона считает, что резкие высказывания европейских политиков могут подрывать безопасность континента.

По информации источников, американские чиновники передавали свои пожелания в ходе двусторонних встреч с представителями отдельных стран НАТО. Пока неизвестно, получали ли аналогичные обращения правительства других европейских государств.

Одним из представителей США, озвучивавших такую позицию, был руководитель политического направления Пентагона Элбридж Колби.

По словам одного из собеседников Reuters, во время беседы с представителем одной из прибалтийских стран Колби призвал не «дразнить» Россию. В качестве примера неудачной риторики он привёл публичные заявления о том, что Москва оказалась «загнана в угол, как крыса».

Вероятно, речь шла о высказываниях премьер-министра Эстонии Кристена Михала. В конце сентября он назвал российского диктатора Владимира Путина «крысой в углу», комментируя диверсионные действия России в Европе.

Кроме того, во время недавней встречи представителей Пентагона с эстонской делегацией американская сторона призвала её проявлять больше сдержанности в публичных высказываниях.

Один из европейских чиновников так описал позицию США:

«Мы помогаем вам. Американцы здесь. Просто не шумите».

По данным журналистов, призывы Вашингтона к более сдержанной риторике прозвучали на фоне возобновления усилий администрации Дональда Трампа по переговорам о прекращении войны России против Украины.

Этот процесс, в частности, предусматривает возможность ослабления санкций против Москвы и давление на Киев с требованием прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о частных беседах с союзниками.

«Частные беседы между союзниками являются именно частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения», — заявил представитель ведомства.

Один из европейских чиновников назвал совет американской стороны странным. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в течение последних месяцев последовательно преуменьшали вероятность того, что Россия решится проверить механизм коллективной обороны НАТО.

В то же время разведки других стран Альянса предупреждали о возможном усилении российской диверсионной кампании в Европе.

Таким образом, обращение Пентагона к союзникам произошло на фоне различных оценок в странах НАТО относительно характера и масштабов российской угрозы, а также активизации дипломатических усилий администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ходе обсуждений.

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