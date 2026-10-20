Литва запропонувала спільні навчання з Польщею та країнами Балтії — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький та президент Литви Гітанас Науседа зустрілися у Президентському палаці у Варшаві, Польща. Сторони обговорили безпеку регіону, протидію гібридним загрозам, майбутнє головування Литви в Раді ЄС, а також питання прав національних меншин, повідомляє RMF24.

Безпека східного флангу

Навроцький заявив, що Польща й Литва вважають агресивну політику Російської Федерації, держави-агресора, найбільшою загрозою для безпеки держав регіону. За його словами, спільним пріоритетом є посилення східного флангу НАТО. Польський президент також сказав, що обидві країни стикаються з гібридними діями Росії, зокрема кібератаками, дезінформацією, саботажем і тиском на кордонах.

Президент Польщі додав, що окремого обговорення потребує домовленість США та Росії щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки. На його думку, стабілізація ситуації в енергетиці не має послаблювати тиск на Росію або підривати безпеку держав регіону.

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Навчання та пріоритети в ЄС

Науседа повідомив, що Литва запропонувала провести навесні спільні військові навчання за участю Польщі та трьох країн Балтії на латвійському полігоні Селонія. Він зазначив, що Польща й Литва зазнають гібридних атак, саботажу, дезінформаційних кампаній і повторних порушень повітряного простору. Науседа наголосив на необхідності протидіяти цим загрозам та посилювати тиск на Росію, зокрема санкціями.

Литовський президент також представив Навроцькому пріоритети головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Серед них — безпека, оборона, стійкість, конкурентоспроможність, розширення Євросоюзу, внутрішня безпека та захист зовнішніх кордонів ЄС.

Питання польської меншини

Окремо президенти торкнулися прав національних меншин. Навроцький подякував Науседі за увагу до ситуації навколо школи в Тракайському районі та висловив сподівання на позитивні результати роботи радників обох президентів. Наприкінці липня 15 польських громадських організацій у Литві звернулися до найвищого керівництва у Вільнюсі та Варшаві із закликом захистити польські школи.

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