Литва предложила совместные учения с Польшей и странами Балтии — RMF24

Президент Польши Кароль Навроцкий и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Президентском дворце в Варшаве, Польша. Стороны обсудили безопасность региона, противодействие гибридным угрозам, предстоящее председательство Литвы в Совете ЕС, а также вопросы прав национальных меньшинств, сообщает RMF24.

Безопасность восточного фланга

Навроцкий заявил, что Польша и Литва считают агрессивную политику Российской Федерации, государства-агрессора, наибольшей угрозой безопасности стран региона. По его словам, общим приоритетом является укрепление восточного фланга НАТО. Польский президент также сказал, что обе страны сталкиваются с гибридными действиями России, в частности с кибератаками, дезинформацией, саботажем и давлением на границах.

Президент Польши добавил, что отдельного обсуждения требует договоренность США и России о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. По его мнению, стабилизация ситуации в энергетике не должна ослаблять давление на Россию или подрывать безопасность стран региона.

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Учения и приоритеты в ЕС

Науседа сообщил, что Литва предложила провести весной совместные военные учения с участием Польши и трех стран Балтии на латвийском полигоне Селония. Он отметил, что Польша и Литва подвергаются гибридным атакам, саботажу, дезинформационным кампаниям и повторным нарушениям воздушного пространства. Науседа подчеркнул необходимость противодействовать этим угрозам и усиливать давление на Россию, в частности санкциями.

Президент Литвы также представил Навроцкому приоритеты председательства Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года. Среди них — безопасность, оборона, устойчивость, конкурентоспособность, расширение Европейского союза, внутренняя безопасность и защита внешних границ ЕС.

Вопрос польского меньшинства

Отдельно президенты затронули права национальных меньшинств. Навроцкий поблагодарил Науседу за внимание к ситуации вокруг школы в Тракайском районе и выразил надежду на положительные результаты работы советников обоих президентов. В конце июля 15 польских общественных организаций в Литве обратились к высшему руководству в Вильнюсе и Варшаве с призывом защитить польские школы.

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