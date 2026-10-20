立陶宛提议与波兰及波罗的海国家举行联合军演——RMF24

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基和立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达在波兰华沙总统府会晤。双方讨论了地区安全、应对混合威胁、立陶宛未来担任欧盟理事会轮值主席国，以及少数民族权利问题，RMF24报道。

东翼安全

纳夫罗茨基表示，波兰和立陶宛认为，侵略国俄罗斯联邦的侵略性政策是对该地区国家安全的最大威胁。他说，加强北约东翼是共同优先事项。波兰总统还表示，两国都面临俄罗斯的混合行动，包括网络攻击、虚假信息、破坏活动以及边境压力。

波兰总统补充说，美国和俄罗斯就向全球市场供应俄罗斯柴油达成的协议需要另行讨论。他认为，稳定能源领域局势不应削弱对俄罗斯的压力，也不应损害该地区国家的安全。

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军演与欧盟优先事项

瑙塞达表示，立陶宛提议在春季于拉脱维亚塞洛尼亚训练场举行联合军事演习，波兰和三个波罗的海国家将参加。他指出，波兰和立陶宛遭受混合攻击、破坏活动、虚假信息运动以及反复侵犯领空。瑙塞达强调，有必要应对这些威胁，并加大对俄罗斯的压力，包括通过制裁。

立陶宛总统还向纳夫罗茨基介绍了立陶宛将在2027年上半年担任欧盟理事会轮值主席国期间的优先事项。其中包括安全、国防、韧性、竞争力、欧盟扩大、内部安全以及保护欧盟外部边界。

波兰少数民族问题

两位总统还谈及少数民族权利。纳夫罗茨基感谢瑙塞达关注特拉凯区一所学校相关情况，并表示希望两国总统顾问的工作取得积极成果。7月底，立陶宛15个波兰社会组织呼吁维尔纽斯和华沙的最高领导层保护波兰学校。

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