Prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotkali się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Strony omówiły bezpieczeństwo regionalne, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, przyszłą prezydencję Litwy w Radzie UE, a także kwestie praw mniejszości narodowych, informuje RMF24.

Bezpieczeństwo wschodniej flanki

Nawrocki oświadczył, że Polska i Litwa uważają agresywną politykę Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państw regionu. Według niego wspólnym priorytetem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Polski prezydent powiedział również, że oba kraje mierzą się z hybrydowymi działaniami Rosji, w tym cyberatakami, dezinformacją, sabotażem i presją na granicach.

Prezydent Polski dodał, że odrębnej dyskusji wymaga porozumienie USA i Rosji dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki. Jego zdaniem stabilizacja sytuacji w energetyce nie może osłabiać presji na Rosję ani podważać bezpieczeństwa państw regionu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ćwiczenia i priorytety w UE

Nausėda poinformował, że Litwa zaproponowała przeprowadzenie wiosną wspólnych ćwiczeń wojskowych z udziałem Polski i trzech państw bałtyckich na łotewskim poligonie Sēlija. Zaznaczył, że Polska i Litwa są poddawane atakom hybrydowym, sabotażowi, kampaniom dezinformacyjnym i powtarzającym się naruszeniom przestrzeni powietrznej. Nausėda podkreślił potrzebę przeciwdziałania tym zagrożeniom i zwiększania presji na Rosję, w tym poprzez sankcje.

Prezydent Litwy przedstawił również Nawrockiemu priorytety litewskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2027 roku. Wśród nich są bezpieczeństwo, obrona, odporność, konkurencyjność, rozszerzenie Unii Europejskiej, bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona zewnętrznych granic UE.

Kwestia polskiej mniejszości

Prezydenci poruszyli również kwestię praw mniejszości narodowych. Nawrocki podziękował Nausėdzie za uwagę poświęconą sytuacji wokół szkoły w rejonie trockim i wyraził nadzieję na pozytywne rezultaty pracy doradców obu prezydentów. Pod koniec lipca 15 polskich organizacji społecznych na Litwie zwróciło się do najwyższych władz w Wilnie i Warszawie z apelem o ochronę polskich szkół.

Czytaj nas na