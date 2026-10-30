Пентагон закликав країни Балтії стримати риторику щодо Росії, — Reuters

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Представники Пентагону звернулися до кількох союзників по НАТО, зокрема Литви, Латвії та Естонії, із закликом пом’якшити публічні заяви про російську загрозу. Американська сторона вважає, що різкі висловлювання європейських політиків можуть підривати безпеку континенту.

За інформацією джерел, американські посадовці передавали свої побажання під час двосторонніх зустрічей із представниками окремих країн НАТО. Наразі невідомо, чи отримували аналогічні звернення уряди інших європейських держав.

Одним із представників США, які озвучували таку позицію, був керівник політичного напряму Пентагону Елбрідж Колбі.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, під час розмови з представником балтійської країни Колбі закликав не «дражнити» Росію. Як приклад невдалої риторики він навів публічні заяви про те, що Москва опинилася «загнаною в кут, як щур».

Імовірно, йшлося про висловлювання прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала. Наприкінці вересня він назвав російського диктатора Володимира Путіна «щуром у кутку», коментуючи диверсійні дії Росії в Європі.

Крім того, під час нещодавньої зустрічі представників Пентагону з естонською делегацією американська сторона закликала її бути стриманішою у публічних комунікаціях.

Один із європейських посадовців так описав позицію США:

«Ми допомагаємо вам. Американці тут. Просто не шуміть».

За даними журналістів, заклики Вашингтона до стриманішої риторики пролунали на тлі відновлення зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо переговорного завершення війни Росії проти України.

Цей процес, зокрема, передбачає можливість послаблення санкцій проти Москви та тиск на Київ із вимогою припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію про приватні розмови з союзниками.

«Приватні розмови між союзниками є саме приватними, тому ми не коментуватимемо ці твердження», — заявив представник відомства.

Один із європейських посадовців назвав пораду американської сторони дивною. За його словами, розвідувальні служби країн Балтії протягом останніх місяців послідовно применшували ймовірність того, що Росія наважиться перевірити механізм колективної оборони НАТО.

Водночас розвідки інших країн Альянсу попереджали про можливе посилення російської диверсійної кампанії в Європі.

Таким чином, звернення Пентагону до союзників відбулися на тлі різних оцінок у країнах НАТО щодо характеру та масштабів російської загрози, а також активізації дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький та президент Литви Гітанас Науседа зустрілися у Президентському палаці у Варшаві, Польща. Сторони обговорили безпеку регіону, протидію гібридним загрозам, майбутнє головування Литви в Раді ЄС, а також питання прав національних меншин.

В Естонії поблизу Нарви завершили спорудження перших бетонних бункерів у межах Балтійської лінії оборони. Роботи зі встановлення таких споруд тривають у повіті Іда-Вірумаа на північному сході країни.

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