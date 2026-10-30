Przedstawiciele Pentagonu zwrócili się do kilku sojuszników z NATO, w szczególności do Litwy, Łotwy i Estonii, z apelem o złagodzenie publicznych wypowiedzi na temat zagrożenia ze strony Rosji. Strona amerykańska uważa, że ostre wypowiedzi europejskich polityków mogą podważać bezpieczeństwo kontynentu.

Według informacji ze źródeł, amerykańscy urzędnicy przekazywali swoje postulaty podczas dwustronnych spotkań z przedstawicielami poszczególnych krajów NATO. Na razie nie wiadomo, czy rządy innych państw europejskich otrzymały podobne apele.

Jednym z przedstawicieli USA, którzy wyrażali takie stanowisko, był szef działu politycznego Pentagonu Elbridge Colby.

Według jednego z rozmówców agencji Reuters, podczas rozmowy z przedstawicielem jednego z krajów bałtyckich Colby wezwał, by nie „drażnić” Rosji. Jako przykład niefortunnej retoryki podał publiczne oświadczenia, że Moskwa znalazła się „wciśnięta w kąt jak szczur”.

Prawdopodobnie chodziło o wypowiedź premiera Estonii Kristena Mihala. Pod koniec września nazwał on rosyjskiego dyktatora Władimira Putina „szczurem w kącie”, komentując sabotażowe działania Rosji w Europie.

Ponadto podczas niedawnego spotkania przedstawicieli Pentagonu z delegacją estońską strona amerykańska wezwała ją do większej powściągliwości w komunikacji publicznej.

Jeden z europejskich urzędników tak opisał stanowisko USA:

„Pomagamy wam. Amerykanie są tutaj. Po prostu nie róbcie hałasu”.

Według dziennikarzy apele Waszyngtonu o bardziej powściągliwą retorykę pojawiły się w kontekście wznowienia wysiłków administracji Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie w drodze negocjacji.

Proces ten zakłada w szczególności możliwość złagodzenia sankcji wobec Moskwy oraz wywieranie presji na Kijów z żądaniem zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną.

W Pentagonie odmówiono komentarza na temat prywatnych rozmów z sojusznikami.

„Prywatne rozmowy między sojusznikami są właśnie prywatne, dlatego nie będziemy komentować tych twierdzeń” – oświadczył przedstawiciel resortu.

Jeden z europejskich urzędników nazwał radę strony amerykańskiej dziwną. Według niego służby wywiadowcze krajów bałtyckich w ciągu ostatnich miesięcy konsekwentnie bagatelizowały prawdopodobieństwo, że Rosja odważy się sprawdzić mechanizm zbiorowej obrony NATO.

Jednocześnie służby wywiadowcze innych krajów Sojuszu ostrzegały przed możliwym nasileniem rosyjskiej kampanii dywersyjnej w Europie.

W ten sposób apel Pentagonu do sojuszników pojawił się na tle rozbieżnych ocen w krajach NATO dotyczących charakteru i skali rosyjskiego zagrożenia, a także w kontekście zintensyfikowania wysiłków dyplomatycznych administracji Donalda Trumpa na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

Informuje o tym agencja Reuters, powołując się na czterech rozmówców zaznajomionych z przebiegiem rozmów.

Wcześniej prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotkali się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Strony omówiły kwestie bezpieczeństwa regionu, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, przyszłej prezydencji Litwy w Radzie UE, a także prawa mniejszości narodowych.

W Estonii, w pobliżu Narwy, zakończono budowę pierwszych betonowych bunkrów w ramach Bałtyckiej Linii Obronnej. Prace związane z wznoszeniem takich obiektów trwają w powiecie Ida-Virumaa w północno-wschodniej części kraju.

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