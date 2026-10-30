五角大楼代表已向几个北约盟国，特别是立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚，呼吁其缓和关于俄罗斯威胁的公开表态。 美方认为，欧洲政界人士的尖锐言论可能会破坏欧洲大陆的安全。

据消息人士透露，美国官员在与部分北约国家代表举行双边会晤时传达了这一诉求。目前尚不清楚其他欧洲国家的政府是否也收到了类似的呼吁。

表达这一立场的美国代表之一是五角大楼政治事务负责人埃尔布里奇·科尔比。

据路透社的一位消息人士称，在与某波罗的海国家代表交谈时，科尔比呼吁不要“挑衅”俄罗斯。 他以公开声称莫斯科“像老鼠一样被逼入绝境”为例，指出此类言论实属不妥。

这很可能指的是爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔的言论。9月底，他在评论俄罗斯在欧洲的破坏活动时，将俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京称为“被逼入绝境的老鼠”。

此外，在五角大楼代表与爱沙尼亚代表团的最近一次会晤中，美方呼吁爱方在公开表态时保持克制。

一位欧洲官员如此描述了美国的立场：

“我们正在帮助你们。美国人就在这里。只是别大张旗鼓。”

据记者报道，华盛顿呼吁采取更克制的言论，这一背景是唐纳德·特朗普政府正重启努力，试图通过谈判结束俄罗斯对乌克兰的战争。

这一进程特别包括可能放松对莫斯科的制裁，并向基辅施压，要求其停止对俄罗斯能源基础设施的打击。

五角大楼拒绝就与盟友的私下对话发表评论。

“盟友之间的私下对话正是私下的，因此我们不会对这些说法置评，”该部门一名代表表示。

一位欧洲官员称美方的建议“令人费解”。据他介绍，过去几个月来，波罗的海国家的情报机构一直不断淡化俄罗斯会冒险测试北约集体防御机制的可能性。

与此同时，北约其他成员国的情报机构则警告称，俄罗斯在欧洲的破坏活动可能会加剧。

因此，五角大楼向盟国发出呼吁之际，北约各国对俄罗斯威胁的性质和规模存在不同评估，同时唐纳德·特朗普政府为结束乌克兰战争而加紧了外交努力。

路透社援引四位知情人士的话报道了这一消息，这些人士熟悉讨论的进展。

此前，波兰总统卡罗尔·纳沃茨基与立陶宛总统吉塔纳斯·纳乌塞达在波兰华沙的总统府举行了会晤。 双方讨论了地区安全、应对混合威胁、立陶宛即将担任欧盟理事会轮值主席国以及少数民族权利等问题。

在爱沙尼亚纳尔瓦附近，波罗的海防线框架内的首批混凝土掩体已竣工。该国东北部的伊达-维鲁马县仍在继续进行此类设施的建设工作。

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