Щонайменше 69 людей загинули у зіткненні поїздів в Іспанії — CBC

У центральній Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів загинули щонайменше 69 людей. Аварія сталася поблизу міста Урда в провінції Толедо, приблизно за 150 кілометрів на південь від Мадрида. Уряд країни оголосив триденну жалобу, а на місці катастрофи продовжують працювати рятувальники, поліція, військові та слідчі.

Як повідомляє CBC World, уночі рятувальники виявили ще одне тіло, після чого кількість загиблих зросла до 69. Пошукові групи з собаками перевіряють уламки вагонів, які після удару опинилися на схилі біля колії. Для переміщення пошкоджених вагонів залучили крани.

Голова регіону Кастилія-Ла-Манча Еміліано Гарсія-Пахе повідомив, що дані про кількість загиблих є попередніми, оскільки триває ідентифікація тіл. За його словами, у лікарнях залишаються 50 людей.

Версія міністра транспорту

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що система безпеки на 63-кілометровій ділянці залізниці перестала працювати через несправність комп'ютерної системи. За його словами, о 8:30 за місцевим часом усі поїзди на цій ділянці зупинилися. Тоді поїзд IRYO стояв поблизу Урди, а поїзд державного оператора RENFE перебував приблизно за 25 кілометрів позаду.

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За версією Пуенте, за кілька хвилин центральний диспетчерський пункт наказав поїзду RENFE відновити рух без обмеження швидкості, хоча на лінії все ще діяв сигнал зупинки. О 8:53 поїзд RENFE зіткнувся з нерухомим поїздом IRYO. Міністр назвав цей наказ незрозумілим і заявив, що машиністи не винні в аварії.

Рух між Мадридом і Севільєю зупинили

Після катастрофи високошвидкісну лінію між Мадридом і Севільєю закрили, через що тисячі пасажирів шукали альтернативні способи дістатися до місця призначення. Це вже друга смертельна аварія на швидкісній залізниці Іспанії від початку року: у січні в іншій катастрофі загинули 46 людей. Обидві аварії сталися на одній лінії та за участю поїздів RENFE й IRYO.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав місце трагедії та пообіцяв провести розслідування, а також посилити безпеку залізничного сполучення. Катастрофа сталася за чотири тижні до загальнонаціональних виборів у країні.

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