CBC：西班牙列车相撞事故至少造成69人死亡

西班牙中部两列高速列车相撞，至少69人死亡。事故发生在托莱多省乌尔达镇附近，距马德里以南约150公里。该国政府宣布全国哀悼三天，救援人员、警察、军方人员和调查人员仍在事故现场工作。

据CBC World报道，救援人员夜间发现了另一具遗体，死亡人数随之升至69人。携带搜救犬的搜救队正在检查车厢残骸，这些车厢在撞击后落在铁轨旁的斜坡上。起重机被用于移动受损车厢。

卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区领导人埃米利亚诺·加西亚-帕赫表示，由于遗体身份确认工作仍在进行，死亡人数数据是初步的。他说，仍有50人在医院接受治疗。

交通部长的说法

西班牙交通部长奥斯卡·普恩特表示，铁路一段长63公里的路段安全系统因计算机系统故障而停止运行。他说，当地时间8时30分，该路段所有列车均已停下。当时，一列IRYO列车停在乌尔达附近，国有运营商RENFE的一列列车位于其后方约25公里处。

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根据普恩特的说法，几分钟后，中央调度中心命令RENFE列车在没有速度限制的情况下恢复行驶，尽管线路上仍显示停车信号。8时53分，RENFE列车撞上了静止的IRYO列车。这名部长称该命令令人费解，并表示列车司机对事故没有责任。

马德里与塞维利亚之间的交通已暂停

事故发生后，马德里与塞维利亚之间的高速线路关闭，数千名乘客不得不寻找前往目的地的替代方式。这已是西班牙高速铁路自年初以来发生的第二起致命事故：1月的另一场事故造成46人死亡。两起事故均发生在同一条线路上，且均涉及RENFE和IRYO列车。

西班牙首相佩德罗·桑切斯到访了悲剧现场，并承诺进行调查，同时加强铁路运输安全。这场事故发生在该国全国大选前四周。

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