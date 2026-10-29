Co najmniej 69 osób zginęło w zderzeniu pociągów w Hiszpanii — CBC

Co najmniej 69 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w centralnej Hiszpanii. Do wypadku doszło w pobliżu miasta Urda w prowincji Toledo, około 150 kilometrów na południe od Madrytu. Rząd kraju ogłosił trzydniową żałobę, a na miejscu katastrofy nadal pracują ratownicy, policja, wojskowi i śledczy.

Jak informuje CBC World, w nocy ratownicy znaleźli kolejne ciało, po czym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 69. Zespoły poszukiwawcze z psami sprawdzają wraki wagonów, które po uderzeniu znalazły się na zboczu w pobliżu torów. Do przemieszczania uszkodzonych wagonów użyto dźwigów.

Szef regionu Kastylia-La Mancha, Emiliano García-Page, poinformował, że dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych są wstępne, ponieważ trwa identyfikacja ciał. Według niego w szpitalach pozostaje 50 osób.

Wersja ministra transportu

Minister transportu Hiszpanii Óscar Puente oświadczył, że system bezpieczeństwa na 63-kilometrowym odcinku kolei przestał działać z powodu awarii systemu komputerowego. Według niego o godz. 8:30 czasu lokalnego wszystkie pociągi na tym odcinku się zatrzymały. Wówczas pociąg IRYO stał w pobliżu Urdy, a pociąg państwowego operatora RENFE znajdował się około 25 kilometrów za nim.

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Według wersji Puente, kilka minut później centralne centrum dyspozytorskie poleciło pociągowi RENFE wznowić jazdę bez ograniczenia prędkości, choć na linii nadal obowiązywał sygnał stop. O godz. 8:53 pociąg RENFE zderzył się z nieruchomym pociągiem IRYO. Minister nazwał to polecenie niezrozumiałym i oświadczył, że maszyniści nie ponoszą winy za wypadek.

Ruch między Madrytem a Sewillą wstrzymano

Po katastrofie zamknięto linię dużych prędkości między Madrytem a Sewillą, przez co tysiące pasażerów szukały alternatywnych sposobów dotarcia do celu. Jest to już drugi śmiertelny wypadek na hiszpańskiej kolei dużych prędkości od początku roku: w styczniu w innej katastrofie zginęło 46 osób. Oba wypadki wydarzyły się na tej samej linii i z udziałem pociągów RENFE oraz IRYO.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez odwiedził miejsce tragedii i obiecał przeprowadzić śledztwo, a także wzmocnić bezpieczeństwo połączeń kolejowych. Katastrofa wydarzyła się cztery tygodnie przed ogólnokrajowymi wyborami w kraju.

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