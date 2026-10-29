Не менее 69 человек погибли при столкновении поездов в Испании — CBC

Не менее 69 человек погибли в результате столкновения двух высокоскоростных поездов в центральной Испании. Авария произошла недалеко от города Урда в провинции Толедо, примерно в 150 километрах к югу от Мадрида. Правительство страны объявило трехдневный траур, а на месте катастрофы продолжают работать спасатели, полиция, военные и следователи.

Как сообщает CBC World, ночью спасатели обнаружили еще одно тело, после чего число погибших выросло до 69. Поисковые группы с собаками обследуют обломки вагонов, которые после удара оказались на склоне возле путей. Для перемещения поврежденных вагонов привлекли краны.

Глава региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пахе сообщил, что данные о количестве погибших являются предварительными, поскольку продолжается идентификация тел. По его словам, в больницах остаются 50 человек.

Версия министра транспорта

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что система безопасности на 63-километровом участке железной дороги перестала работать из-за неисправности компьютерной системы. По его словам, в 8:30 по местному времени все поезда на этом участке остановились. Тогда поезд IRYO стоял недалеко от Урды, а поезд государственного оператора RENFE находился примерно в 25 километрах позади.

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По версии Пуэнте, через несколько минут центральный диспетчерский пункт приказал поезду RENFE возобновить движение без ограничения скорости, хотя на линии все еще действовал сигнал остановки. В 8:53 поезд RENFE столкнулся с неподвижным поездом IRYO. Министр назвал этот приказ непонятным и заявил, что машинисты не виновны в аварии.

Движение между Мадридом и Севильей остановили

После катастрофы высокоскоростную линию между Мадридом и Севильей закрыли, из-за чего тысячи пассажиров искали альтернативные способы добраться до места назначения. Это уже вторая смертельная авария на высокоскоростной железной дороге Испании с начала года: в январе в другой катастрофе погибли 46 человек. Обе аварии произошли на одной линии и с участием поездов RENFE и IRYO.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил место трагедии и пообещал провести расследование, а также усилить безопасность железнодорожного сообщения. Катастрофа произошла за четыре недели до общенациональных выборов в стране.

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